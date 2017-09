Западные СМИ увидели в БРИКС будущее мировой экономики

В Избранное

БРИКС — это объединение Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Вместе они составляют почти 50% населения планеты и почти треть объема производства в мире, или ВВП. Федеральное агентство новостей предлагает читателям перевод статьи BRICS — Potential and Future in an Emerging New World Economy (БРИКС — потенциал и будущее в новой мировой экономике), опубликованной порталом Global Research.

Один факт существования БРИКС говорит о том, что его участники могут быть полностью независимыми от западной экономики — мошеннической долларовой денежно-кредитной системы. И это произойдет даже раньше, чем все ожидают. Однако при нынешней политической структуре БРИКС, относительном отсутствии политической и экономической согласованности, на данный момент это всего лишь теория.

Для того, чтобы БРИКС стала эффективной альтернативой западной экономике или западной валютной системе, группе пяти стран необходимо единое политическое видение, а также последовательный подход к экономическому развитию, отдаленный от западной системы, основанной на долларе и евро. К сожалению, сегодня ситуация другая. Но это не значит, что она не изменится.

Бразилия и Индия полностью находятся в руках Уолл-стрит, Всемирного банка и МВФ

Тем не менее, тема 9-й конференции БРИКС значилась как «БРИКС: крепкое партнерство для светлого будущего». И этого вполне возможно достичь. Что касается индустриализации — Новый банк развития БРИКС, безусловно, будет способствовать ее активизации в каждой из стран-членов БРИКС и даже за их пределами, по мере того как торговля будет расти.

В настоящее время НБР одобрил семь инвестиционных проектов в странах БРИКС на сумму около 1,5 млрд долларов. В этом году НБР должен утвердить второй пакет инвестиционных проектов на общую сумму от 2,5 до 3 млрд.

Экономическая диверсификация

Тесное сотрудничество стран БРИКС, а также собственный банк развития, скорее всего, привлекут новые инвестиции. Но что еще более важно — это диверсификация инвестиций, а также связанная с этим торговля. В настоящее время существует несколько стран, которые, можно сказать, ждут своей очереди, чтобы стать членами БРИКС. Среди них — Южная Корея и Мексика (обе являются членами ОЭСР), Индонезия, Турция, Аргентина.

Торговля между развивающимися рынками уже растет более быстрыми темпами, чем «глобализированная средняя торговля», в отношении которой ВТО вводит свои правила. Это будет своего рода «глобализация» без большинства сегодняшних торговых барьеров. Экономика будет ориентирована на мир и благосостояние народа, а не на элиту. И конечно, эта экономика не будет работать на военную промышленность, как в западной долларовой системе.

На недавней встрече в Сямэне члены БРИКС также разработали стратегию «экономического партнерства и инициатив, связанных с такими приоритетными направлениями, как торговля и инвестиции, производство и переработка минерального сырья, взаимодействие инфраструктур, финансовая интеграция, наука, технологии и инновации, а также сотрудничество в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)». Это поможет реализовать устойчивый, сбалансированный и всеобъемлющий рост.

Торговля между странами БРИКС и доллар

В среднесрочной перспективе в этой сфере можно ожидать интеграцию между странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС. Во время недавнего Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин объявили об укреплении интеграции между Евразийским экономическим Союзом (ЕАЭС) и новым «Шелковым путем», инициативы «Один пояс, один путь».

Поскольку инициативой последнего главным образом управляет ШОС, то есть Китай, это также означает, что страны Евразийского экономического союза являются частью ШОС. Представьте, экономическая мощь всей группы ШОС, ЕАЭС и БРИКС. Западное верховенство будет в прошлом.

Это означает всемирную торговлю — но без долларовой гегемонии, без экономической и валютной систем, позволяющих Вашингтону вводить свои санкции. Также очень вероятно, что в будущем НБР и АБИИ будут работать совместно и смогут вырваться из тисков Всемирного банка и МВФ.