Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Весь мир
Самая богатая женщина в мире умерла во Франции
Украина
Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

    17:24  21 Сентября 2017  /обновлено: 18:07  21 Сентября 2017
    5046

    Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам!»

    Киев, 21 сентября. Общественная организация «Союз женщин Украины» провела в Киеве акцию под названием «Марш мира», в ходе которого участники выкрикивали нацистские лозунги: «Украина превыше всего!», «Слава нации!» и «Смерть врагам!». Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий.

    «Сегодня планируется шествие, понесем флаг Украины длиной 65 метров, который сшил «Союз женщин Украины». Это очень символично, что нашу борьбу за мир поддерживают женщины со всей Украины, представительницы диаспор, представительницы дипломатических корпусов, тут будут присутствовать и жены послов все увидят, как мы боремся за мир», - рассказала журналисту ФАН активистка «Союза женщины Украины» Юлия Курохтина.

    Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам!»

    На акцию удалось собрать около пятисот бабушек и школьников, которые несли по улицам города большой флаг Украины и повторяли слоганы за ведущими. Слоганы оказались откровенно человеконенавистническими и копировали лозунги нацистской Германии: «Германия превыше всего!», «Слава нации!», «Смерть врагам!». Таким образом, «Марш мира» проходил под лозунгами национальной исключительности и превосходства украинской нации перед прочими.

    Затем возле «Мемориала памяти героев Небесной сотни» прошел молебен трех религиозных конфессий за мир (участвовали греко-католическая церковь, православная церковь украинского патриархата и также автокефальная церковь). Мероприятие освещали украинские и западные СМИ, которые впоследствии выпустили репортажи, в которых утверждалось, что украинские женщины прошли по Киеву с лозунгами о мире. 

    «Позже около Октябрьского дворца пройдет флешмоб с участием детей, которые собой также символизируют мир. Дети будут выпускать голубей  мира – такую птицу, которая испокон веков символизирует и несет мир. Еще наш союз изготовил железных (кованых) голубей мира», - рассказала ФАН Юлия Курохтина.

    Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам!»

    По окончании мероприятия символы мира, кованых голубей, активисты повезли в разные регионы страны, включая Донбасс. 

    Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам!»

    Один из киевских прохожих, попросивший не снимать его на видео, так прокомментировал абсурдную ситуацию корреспонденту ФАН:

    «Вы даже не представляете, насколько это у наших идиотов утряслось в голове. Народ уже даже не задумывается о таких вещах – как можно на Марше мира орать «Хайль нация!» или «Смерть ворогам!». Украинских граждан просто приучили это орать и все послушно орут. Сейчас это кричат везде на Украине, на всех митингах, и националистических, и оппозиционных, и те, кто за войну до победного конца, и те, кто против. Если вы откажетесь кричать это, вас в лучшем случае изобьют, в худшем – убьют».

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Петро Панч специально для ФАН Киев
    #киев
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 5046

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29031

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        41718

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        20625

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8248
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24   21 Сентября 2017
        5046
        Пожар в отеле Ростова перекинулся на здание института

        Пожар в отеле Ростова перекинулся на здание института

        15:53   21 Сентября 2017
        280
        Украина выплатила часть судебных издержек по иску России о долге в 3 млрд долларов

        Украина выплатила часть судебных издержек по иску России о долге в 3 млрд долларов

        11:45   21 Сентября 2017
        350
        Пять стран объединились для судебного процесса над виновными в крушении MH-17

        Пять стран объединились для судебного процесса над виновными в крушении MH-17

        9:59   21 Сентября 2017
        8547