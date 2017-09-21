Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам!»

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Киев, 21 сентября. Общественная организация «Союз женщин Украины» провела в Киеве акцию под названием «Марш мира», в ходе которого участники выкрикивали нацистские лозунги: «Украина превыше всего!», «Слава нации!» и «Смерть врагам!». Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий.

«Сегодня планируется шествие, понесем флаг Украины длиной 65 метров, который сшил «Союз женщин Украины». Это очень символично, что нашу борьбу за мир поддерживают женщины со всей Украины, представительницы диаспор, представительницы дипломатических корпусов, тут будут присутствовать и жены послов все увидят, как мы боремся за мир», - рассказала журналисту ФАН активистка «Союза женщины Украины» Юлия Курохтина.

На акцию удалось собрать около пятисот бабушек и школьников, которые несли по улицам города большой флаг Украины и повторяли слоганы за ведущими. Слоганы оказались откровенно человеконенавистническими и копировали лозунги нацистской Германии: «Германия превыше всего!», «Слава нации!», «Смерть врагам!». Таким образом, «Марш мира» проходил под лозунгами национальной исключительности и превосходства украинской нации перед прочими.

Затем возле «Мемориала памяти героев Небесной сотни» прошел молебен трех религиозных конфессий за мир (участвовали греко-католическая церковь, православная церковь украинского патриархата и также автокефальная церковь). Мероприятие освещали украинские и западные СМИ, которые впоследствии выпустили репортажи, в которых утверждалось, что украинские женщины прошли по Киеву с лозунгами о мире.

«Позже около Октябрьского дворца пройдет флешмоб с участием детей, которые собой также символизируют мир. Дети будут выпускать голубей мира – такую птицу, которая испокон веков символизирует и несет мир. Еще наш союз изготовил железных (кованых) голубей мира», - рассказала ФАН Юлия Курохтина.

По окончании мероприятия символы мира, кованых голубей, активисты повезли в разные регионы страны, включая Донбасс.

Один из киевских прохожих, попросивший не снимать его на видео, так прокомментировал абсурдную ситуацию корреспонденту ФАН:

«Вы даже не представляете, насколько это у наших идиотов утряслось в голове. Народ уже даже не задумывается о таких вещах – как можно на Марше мира орать «Хайль нация!» или «Смерть ворогам!». Украинских граждан просто приучили это орать и все послушно орут. Сейчас это кричат везде на Украине, на всех митингах, и националистических, и оппозиционных, и те, кто за войну до победного конца, и те, кто против. Если вы откажетесь кричать это, вас в лучшем случае изобьют, в худшем – убьют».