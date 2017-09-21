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В Идлибе произошел мощный взрыв, погибло семь боевиков
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    В Идлибе произошел мощный взрыв, погибло семь боевиков

    17:41  21 Сентября 2017  /обновлено: 17:48  21 Сентября 2017
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    В Идлибе произошел мощный взрыв, погибло семь боевиков

    Идлиб, 21 сентября. В результате взрыва полностью уничтожена фабрика «Джебхат ан-Нусры» по производству взрывчатки.

    Агентство «Аль-Масдар» сообщает со ссылкой на местные источники, что в южной части провинции Идлиб около населенного пункта Машон прогремел мощный взрыв. В результате полностью уничтожена крупная фабрика по производству самодельных взрывных устройств, сообщает источник.

    При взрыве уничтожены семь боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра*» (запрещена в России). Пока еще остается невыясненной информация, был ли взрыв результатом диверсии или неосторожности боевиков на фабрике. Количество жертв и пострадавших среди мирного населения выясняется.

    В Идлибе произошел мощный взрыв, погибло семь боевиков

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #взрыв #идлиб #джебхат ан-нусра
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