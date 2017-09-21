В Идлибе произошел мощный взрыв, погибло семь боевиков

В Избранное

Идлиб, 21 сентября. В результате взрыва полностью уничтожена фабрика «Джебхат ан-Нусры» по производству взрывчатки.

Агентство «Аль-Масдар» сообщает со ссылкой на местные источники, что в южной части провинции Идлиб около населенного пункта Машон прогремел мощный взрыв. В результате полностью уничтожена крупная фабрика по производству самодельных взрывных устройств, сообщает источник.

При взрыве уничтожены семь боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра*» (запрещена в России). Пока еще остается невыясненной информация, был ли взрыв результатом диверсии или неосторожности боевиков на фабрике. Количество жертв и пострадавших среди мирного населения выясняется.

* Организация запрещена на территории РФ.