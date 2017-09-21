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Офис «Яндекса» в Москве эвакуирован из-за звонка об угрозе взрыва
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    Офис «Яндекса» в Москве эвакуирован из-за звонка об угрозе взрыва

    17:14  21 Сентября 2017  /обновлено: 17:19  21 Сентября 2017
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    Офис «Яндекса» в Москве эвакуирован из-за звонка об угрозе взрыва

    Москва, 21 сентября.  Сотрудников офиса компании «Яндекс» эвакуировали в Москве после анонимного звонка о заминировании. 

    Как стало известно ФАН, на улицу вывели более трех тысяч человек. Источник в экстренных службах при этом опроверг сообщения СМИ о том, что эвакуация связана со срабатыванием пожарной сигнализации. «Был анонимный звонок по телефону «02» с угрозой взрыва», — уточнил он.

    Отметим, что это уже 25-е по счету анонимное сообщение о заминировании, поступившее сегодня в полицию Москвы. 

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    Автор: Алексей Громов
    #эвакуация #яндекс
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