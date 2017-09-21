Песков сообщил о подготовке визита короля Саудовской Аравии в Москву

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Москва, 21 сентября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что визит короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в Москву готовится.

«Да, готовится», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос, передает РИА Новости.

Напомним, ранее собеседник в Эр-Рияде, а также два источника в российских дипломатических кругах сообщили, что король Саудовской Аравии должен приехать в Москву уже в октябре.