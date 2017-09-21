Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Весь мир
Самая богатая женщина в мире умерла во Франции
Политика
Песков сообщил о подготовке визита короля Саудовской Аравии в Москву
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Песков сообщил о подготовке визита короля Саудовской Аравии в Москву

    17:27  21 Сентября 2017
    60

    Песков сообщил о подготовке визита короля Саудовской Аравии в Москву

    Москва, 21 сентября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что визит короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в Москву готовится.

    «Да, готовится», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос, передает РИА Новости.

    Напомним, ранее собеседник в Эр-Рияде, а также два источника в российских дипломатических кругах сообщили, что король Саудовской Аравии должен приехать в Москву уже в октябре.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Тимур Румянцев
    #песков #саудовская аравия
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 5090

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29031

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        41718

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        20626

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8248
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24   21 Сентября 2017
        5134
        Пожар в отеле Ростова перекинулся на здание института

        Пожар в отеле Ростова перекинулся на здание института

        15:53   21 Сентября 2017
        280
        Украина выплатила часть судебных издержек по иску России о долге в 3 млрд долларов

        Украина выплатила часть судебных издержек по иску России о долге в 3 млрд долларов

        11:45   21 Сентября 2017
        351
        Пять стран объединились для судебного процесса над виновными в крушении MH-17

        Пять стран объединились для судебного процесса над виновными в крушении MH-17

        9:59   21 Сентября 2017
        8558