СМИ сообщили о переброске турецкой военной техники в Сирию

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Анкара, 21 сентября. СМИ сообщили о вводе турецкой военной техники в Сирию. По данным газеты «Ени акит», технику намерены задействовать в обеспечении безопасности в Идлибе.

На распространенных снимках можно видеть, как грузовики пересекают пограничный пункт Джильвегезю. Уточняется, что в настоящее время они находятся в буферной зоне в ожидании дальнейших команд.

Напомним, в середине сентября издание «Ени шафак» сообщило о планах Анкары и так называемой Свободной сирийской армии отправить 25 тысяч бойцов для обеспечения безопасности в провинции Идлиб, пишет ТАСС.