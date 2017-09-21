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Дейр эз-Зор: опубликованы фото уничтоженной техники ИГИЛ около Ат-Тибна
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    Дейр эз-Зор: опубликованы фото уничтоженной техники ИГИЛ около Ат-Тибна

    17:10  21 Сентября 2017  /обновлено: 17:13  21 Сентября 2017
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    Дейр эз-Зор: опубликованы фото уничтоженной техники ИГИЛ около Ат-Тибна

    Ат-Тибна, 21 сентября. Военнослужащие САА опубликовали кадры из освобожденного при поддержке ВКС РФ населенного пункта Ат-Тибна.

    Правительственным войскам Сирии удалось при воздушной поддержке российской авиации зачистить от боевиков террористической группировки «Исламское государство*» (запрещена в России) город Ат-Тибна на севере провинции Дейр эз-Зор. Военные опубликовали фотоотчет с кадрами уничтоженной техники игиловцев.

    Отмечается, что Ат-Тибна на настоящий момент является самым северным пунктом на карте провинции Дейр эз-Зор, который находится под контролем САА. Следующий крупный город Мадан, подконтрольный «Халифату», расположен в 24 километрах.

     

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #вкс рф #саа #дейр эз-зор
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