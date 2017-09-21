Дейр эз-Зор: опубликованы фото уничтоженной техники ИГИЛ около Ат-Тибна
Ат-Тибна, 21 сентября. Военнослужащие САА опубликовали кадры из освобожденного при поддержке ВКС РФ населенного пункта Ат-Тибна.
Правительственным войскам Сирии удалось при воздушной поддержке российской авиации зачистить от боевиков террористической группировки «Исламское государство*» (запрещена в России) город Ат-Тибна на севере провинции Дейр эз-Зор. Военные опубликовали фотоотчет с кадрами уничтоженной техники игиловцев.
Отмечается, что Ат-Тибна на настоящий момент является самым северным пунктом на карте провинции Дейр эз-Зор, который находится под контролем САА. Следующий крупный город Мадан, подконтрольный «Халифату», расположен в 24 километрах.
E. #Syria: visual confirmation pro-Regime forces reached Al-Tabni on #Euphrates, 24 km from #ISIS-held Madan. https://t.co/Zct9bpsWL6 pic.twitter.com/w41Dw63Bsq— Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) September 21, 2017
* Организация запрещена на территории РФ.