Дейр эз-Зор: опубликованы фото уничтоженной техники ИГИЛ около Ат-Тибна

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Ат-Тибна, 21 сентября. Военнослужащие САА опубликовали кадры из освобожденного при поддержке ВКС РФ населенного пункта Ат-Тибна.

Правительственным войскам Сирии удалось при воздушной поддержке российской авиации зачистить от боевиков террористической группировки «Исламское государство*» (запрещена в России) город Ат-Тибна на севере провинции Дейр эз-Зор. Военные опубликовали фотоотчет с кадрами уничтоженной техники игиловцев.

Отмечается, что Ат-Тибна на настоящий момент является самым северным пунктом на карте провинции Дейр эз-Зор, который находится под контролем САА. Следующий крупный город Мадан, подконтрольный «Халифату», расположен в 24 километрах.

* Организация запрещена на территории РФ.