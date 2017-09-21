Сирия: коалиция США прекратила бомбить Дейр-эз-Зор, сосредоточившись на Ракке

В Избранное

Вашингтон, 21 сентября. Возглавляемая США коалиция прекратила наносить удары по окрестностям сирийского Дейр-эз-Зора, однако продолжает бомбардировку Ракки.

Коалиция отметила в отчете, что в последний раз удары в окрестностях Дейр-эз-Зора наносились в понедельник. Все последующие атаки были сосредоточены на Ракке — так называемой «столице» «Исламского государства»* в Сирии.

Ранее сообщалось, что сирийская армия при поддержке ВКС РФ форсировала реку Евфрат и выбила боевиков из ряда населенных пунктов в районе Дейр-эз-Зора. Напомним, что террористическая группировка «Исламское государство» (ДАИШ) официально запрещена в России.

* Организация запрещена на территории РФ.