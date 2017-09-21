Взрыв прогремел в цехе по переработке винограда на Ставрополье, есть жертвы

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Махачкала, 21 сентября. В цехе по переработке винограда в поселке Виноградном Ставропольского края произошел взрыв. По словам представителя регионального МЧС, в результате ЧП погибли два человека.

Согласно приведенным данным, при проведении сварочных работ произошел взрыв спирто-воздушной смеси. Два человека получили смертельные травмы, еще трое пострадали.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, передает РИА Новости.

Напомним, ранее жителей многоэтажного дома в Краснодаре эвакуировали из-за сообщения о бомбе.