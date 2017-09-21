Трамп обсудил с Мэй вопросы Ирана и КНДР

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Вашингтон, 21 сентября. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп обсудил с председателем правительства Великобритании Терезой Мэй вопросы, связанные с Северной Кореей и Ираном. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, комментируя прошедшие 20 сентября переговоры.

«Стороны обсудили подходы, нацеленные на прекращение дестабилизирующего влияния Ирана на Сирию и Ирак. Также они рассмотрели следующие шаги в отношении ядерной сделки с Ираном», — указано в заявлении.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал ядерную сделку с иранской стороной.