Курды обстреляли армию Турции в провинции Хатай

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Антакья, 21 сентября. Курдское ополчение нанесло артиллерийский удар с сирийской территории по турецкой провинции Хатай.

Телеканал CNN TURK сообщает, что курдское ополчение из рядов альянса «Сирийские демократические силы» (SDF) открыло артиллерийский огонь по позициям армии Турции в юго-восточной провинции Хатай. По данным канала обстрел велся с территории Сирийской арабской республики.

Отмечается, что выстрелы производились из района курдского кантона Африн на севере провинции Алеппо, который регулярно обстреливает армия Турции и протурецкие боевики. Информация о жертвах и пострадавших в результате обстрела сейчас уточняется.