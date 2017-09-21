Разъяренный фанат напал на футболиста «Карпат» после вылета команды из Кубка Украины

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Львов, 21 сентября. Фанат ударил по лицу защитника львовских «Карпат» Артема Федецкого, который хотел вместе с капитаном команды Игорем Худобяком утихомирить болельщиков. Об этом пишет Football.ua.

Львовский клуб в среду уступил в Ивано-Франковске «Прикарпатью» в /16 финала Кубка Украины со счетом 1:2. Болельщики гостей жгли на трибунах файеры и забросали поле петардами. Из-за их выходок игру пришлось прервать на полчаса.

После финального свистка фанаты «Карпат» прорвались на поле и начали агрессивно вести себя по отношению к капитану клуба Игорю Худобяку. Подошедший на помощь Федецкий подвергся нападению со стороны одного из разъяренных болельщиков. Мужчина схватил футболиста за куртку, а когда несколько человек попытались их разнять, ударил спортсмена по лицу.