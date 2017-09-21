Наказание за ВИЧ-диссидентство хотят ввести в России до конца года

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Екатеринбург, 21 сентября. До конца года в России планируют ввести наказание за ВИЧ-диссидентство, заявила старший научный сотрудник Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИД ФВУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Ладная.

В Екатеринбурге проходит форум «О мерах по предупреждению распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека и заболеваний, ассоциированных с ВИЧ-инфекцией». Участники мероприятия обсудили такое явление как ВИЧ-диссидентство: когда люди отрицают опасность болезни и игнорируют ее.

Ладная подчеркнула, что до конца года могут ввести наказание за такие действия.

«Сейчас разрабатываются документы, которые позволят наказывать за распространение СПИД-диссидентских материалов и вообще представлений, — уточнила представитель Роспотребнадзора. — И предусмотрено также увеличение ответственности родителей за причинение вреда ребенку, потому что человек может отвечать сам за свое собственное здоровье, но здоровье детей государство должно обеспечить».

Ранее сообщалось, что День контрацепции, 23 сентября, в Челябинске отметят раздачей презервативов и танцевальным флешмобом.