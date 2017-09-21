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Наказание за ВИЧ-диссидентство хотят ввести в России до конца года
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    Наказание за ВИЧ-диссидентство хотят ввести в России до конца года

    18:55  21 Сентября 2017
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    Наказание за ВИЧ-диссидентство хотят ввести в России до конца года

    Екатеринбург, 21 сентября. До конца года в России планируют ввести наказание за ВИЧ-диссидентство, заявила старший научный сотрудник Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИД ФВУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Ладная.

    В Екатеринбурге проходит форум «О мерах по предупреждению распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека и заболеваний, ассоциированных с ВИЧ-инфекцией». Участники мероприятия обсудили такое явление как ВИЧ-диссидентство: когда люди отрицают опасность болезни и игнорируют ее.

    Ладная подчеркнула, что до конца года могут ввести наказание за такие действия.

    «Сейчас разрабатываются документы, которые позволят наказывать за распространение СПИД-диссидентских материалов и вообще представлений, — уточнила представитель Роспотребнадзора. — И предусмотрено также увеличение ответственности родителей за причинение вреда ребенку, потому что человек может отвечать сам за свое собственное здоровье, но здоровье детей государство должно обеспечить».

    Наказание за ВИЧ-диссидентство хотят ввести в России до конца года

    Ранее сообщалось, что День контрацепции, 23 сентября, в Челябинске отметят раздачей презервативов и танцевальным флешмобом.

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    Автор: Катерина Тимошенская
    #вич #наказание #ладная #диссиденты
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