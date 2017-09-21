Роухани назвал США самой изолированной страной на Генассамблее ООН
Тегеран, 21 сентября. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что США на фоне критики соглашения по иранскому атому были самой изолированной страной на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, передает агентство ISNA.
Иранский лидер Хасан Роухани ранее раскритиковал позицию президента США Дональда Трампа в части соглашения по атому, назвав его выступление на Генассамблее ООН абсурдным и полным ненависти. Глава Ирана подчеркнул, что, несмотря на позицию Белого дома, члены Организации Объединенных Наций положительно оценивают соглашение.
«Трамп заявил, что договор плохой, но все страны называют соглашение хорошим», — он.
Роухани подчеркнул, что в этой ситуации США были изолированы. Напомним, что Трамп является противником соглашения, заключенного экс-президентом Бараком Обамой, назвав его вредным для Соединенных Штатов. В июле 2015 года было достигнуто соглашение по атому, что включает совместный всеобъемлющий план действий, который позволит снять санкции с Тегерана.