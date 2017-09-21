Роухани назвал США самой изолированной страной на Генассамблее ООН

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Тегеран, 21 сентября. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что США на фоне критики соглашения по иранскому атому были самой изолированной страной на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, передает агентство ISNA.

Иранский лидер Хасан Роухани ранее раскритиковал позицию президента США Дональда Трампа в части соглашения по атому, назвав его выступление на Генассамблее ООН абсурдным и полным ненависти. Глава Ирана подчеркнул, что, несмотря на позицию Белого дома, члены Организации Объединенных Наций положительно оценивают соглашение.

«Трамп заявил, что договор плохой, но все страны называют соглашение хорошим», — он.

Роухани подчеркнул, что в этой ситуации США были изолированы. Напомним, что Трамп является противником соглашения, заключенного экс-президентом Бараком Обамой, назвав его вредным для Соединенных Штатов. В июле 2015 года было достигнуто соглашение по атому, что включает совместный всеобъемлющий план действий, который позволит снять санкции с Тегерана.