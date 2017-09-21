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ЛНР рассчитывает на открытие в Донбассе дополнительного пункта пропуска
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    ЛНР рассчитывает на открытие в Донбассе дополнительного пункта пропуска

    16:46  21 Сентября 2017
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    ЛНР рассчитывает на открытие в Донбассе дополнительного пункта пропуска

    Луганск, 21 сентября. Власти Луганской народной республики надеются на открытие в Донбассе нового пункта пропуска. Об этом в четверг заявил полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего.

    На сегодняшний день между ЛНР и подконтрольной Киеву территорией работает лишь один пункт пропуска, расположенный в Станице Луганской.

    ЛНР рассчитывает на открытие в Донбассе дополнительного пункта пропуска

    «Надеемся на то, что вопрос пропуска гуманитарных грузов будет решен положительно и без задержек», — отметил Дейнего.

    По словам полпреда ЛНР, Луганск готов рассмотреть предложения Киева об открытии пункта пропуска в других районах.

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    Автор: Геннадий Плющев
    #донбасс #украина #лнр #дейнего #открытие #пункт пропуска
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