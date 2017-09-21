ЛНР рассчитывает на открытие в Донбассе дополнительного пункта пропуска

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Луганск, 21 сентября. Власти Луганской народной республики надеются на открытие в Донбассе нового пункта пропуска. Об этом в четверг заявил полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего.

На сегодняшний день между ЛНР и подконтрольной Киеву территорией работает лишь один пункт пропуска, расположенный в Станице Луганской.

«Надеемся на то, что вопрос пропуска гуманитарных грузов будет решен положительно и без задержек», — отметил Дейнего.

По словам полпреда ЛНР, Луганск готов рассмотреть предложения Киева об открытии пункта пропуска в других районах.