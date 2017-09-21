Россия протестировала ракету, способную преодолеть американскую систему ПРО

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Стратегические ракетные силы России осуществили успешный учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-24 «Ярс». Целью теста было проверить надежность оружия.

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи журналиста Дейва Маджумдара «Россия недавно протестировала межконтинентальную баллистическую ракету, оснащенную «экспериментальными боеголовками», опубликованную на сайте National Interest.

«Испытательный запуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 «Ярс», оснащенной разделяющейся боеголовкой, был проведен Йошкар-Олинской ракетной дивизией на государственном испытательном космодроме «Плесецк». Ракеты для проведения учебных испытаний достигли заданного района на полигоне «Кура» на полуострове Камчатка», — сообщило Министерство обороны России информационному агентству ТАСС.

«Все задачи были выполнены в полном объеме», — добавили в министерстве.

Российский эксперт по ядерному оружию Павел Подвиг заявил о том, что в отличие от других аналогичных ракетных испытаний это проводилось совместно с военными учениями «Запад-2017».

«Россия проводила ежегодную масштабную боевую подготовку своих стратегических сил в октябре, но эта, похоже, связана с крупными учениями «Запад-2017», которые завершились сегодня», — пишет Подвиг в своем блоге «Стратегические ядерные силы России».

«Стоит отметить, что перед запуском ракетные дивизии практиковали «передислокацию ракетной установки в удаленную зону», — также отмечает он.

Подвиг напомнил, что это был первый тест передвижного варианта межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» с декабря 2014 года. Однако российские войска также протестировали ракету «Ярс» шахтного базирования 12 сентября. Это испытание было примечательным, так как россияне заявили, что ракета оснащена «экспериментальными» боеголовками.

«Основной целью запуска было подтверждение надежности партии ракет такого же класса», — сообщает Минобороны России ТАСС. — Экспериментальные боеголовки достигли обозначенной зоны на полигоне Куры на Камчатском полуострове. Цели и задачи были выполнены в полном объеме».

Остается неясным, что это за новые «экспериментальные» разделяющиеся головные части ракеты. Аналитики уверены, что это не гиперзвуковые транспортные средства скольжения. Возможно, это управляемые боевые блоки, которые предназначены для поражения пытающихся сбить ракету средств ПРО.

«Мы не знаем точно. Одно можно сказать наверняка — это не гиперзвуковые маневрирующие транспортные средства», — пишет Подвиг.

«С другой стороны, если бы это была просто «обычная» разделяющаяся головная часть нового типа, их экспериментальный характер не упоминался бы. Итак, это головоломка. Конечно, у оборонной промышленности припасено еще много интересного — например, управляемые боевые блоки (они были разработаны Государственным ракетным центром В.П. Макеева, поэтому я сомневаюсь, что они будут тестироваться на ракетах «Ярс»)», — продолжает он.

Неудивительно, что Россия экспериментирует с новыми типами разделяющихся головных частей. Кремль считает стратегическое ядерное сдерживание первостепенным гарантом суверенитета РФ. В момент, когда Соединенные Штаты работают над развитием противоракетной обороны, Москва активизировала свои усилия по противодействию любой предполагаемой угрозе своим стратегическим ядерным силам. Это одна из сфер, где Россия поддерживает паритет с Вашингтоном.

Справка

Маневрирующие по тангажу (в вертикальной плоскости) и рысканию (в горизонтальной плоскости) боевые блоки в составе моноблочных и разделяющихся головных частей российских МБР должны противостоять пытающимся сбить ракету системам ПРО. По мнению многих экспертов, применение подобных составляющих обессмысливает создаваемую США глобальную систему американской противоракетной обороны.