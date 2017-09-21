Цифровой суверенитет: как Google пытался взять Рунет под колпак

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Бывший агент Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Соединенных Штатов Эдвард Сноуден еще пять лет назад доказал, что корпорация Google, игнорируя свой рекламный лозунг — «Don't be evil» («Не делай зла»), — тесно сотрудничает с АНБ и другими американскими спецслужбами. Теперь же Роскомнадзор обнаружил, что Google использует несертифицированные кэш-серверы. Что это значит? На сети российских операторов связи устанавливается не известное им программное обеспечение, которое позволяет вывести из строя российский сегмент Интернета. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Роскомнадзор держит руку на пульсе

Кэш-серверы Google, которые ранее были установлены в Российской Федерации на сетях интернет-провайдеров (они необходимы для увеличения скорости доступа к ресурсам американской корпорации), должны быть сертифицированы, согласно законодательству РФ. Однако этого не было сделано.

«Google не предупредил Роскомнадзор об установке и предназначении несертифицированного оборудования. Ведомство проинформировало об этом свои территориальные управления», — сообщает пресс-служба РКН.

Таким образом, Google устанавливал специальное оборудование, через которое могли проходить персональные данные россиян. И это еще большой вопрос, как именно их могли использовать. Кстати, именно благодаря этому оборудованию в августе нынешнего года в Японии, на половине территории страны, отключился Интернет.

Внедрение

Политический эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в комментарии ФАН заметил, что украинский кризис позволил отбросить многие иллюзии о возможности встраивания России в современный глобальный мир. Однако его сила и влияние таковы, что просто отделиться от него не получится. Компании, для которых Сеть стала бизнесом, во многом определяют развитие человечества: они стали могущественнее многих стран.

«Информация в Интернете стала могущественным оружием, что все увидели во время Арабской весны, событий в Сирии и на Украине. Поэтому и в России все более пристальное внимание обращают на содержимое распространяемого по Сети контента. Можно долго спорить о приватности в Интернете или свободе слова, однако реальность сама накладывает ограничения на любые теории и идеалистические представления. Факты говорят о том, что глобальные корпорации объявили свою «холодную войну» курсу нашей страны на самостоятельность, присоединившись к санкциям против России. Многие компании прекратили свою деятельность в Крыму, в их числе присутствовал и Google», — пояснил Сергей Простаков.

По мнению аналитика, разоблачения Эдварда Сноудена показали, что на данный момент не существует никаких принципиальных трудностей для тотального охвата информации в Сети с целью ее анализа. И роль таких американских интернет-гигантов, как Microsoft, Facebook, Google и многих других, участвовавших в глобальной системе слежки PRISM спецслужб США, выглядит неприглядной. Но Google явным образом заинтересован в России, во взаимодействии с ее властью и обществом. Проблемой в данном случае является возможная угроза цифровому суверенитету страны. И если даже главные союзники США во всем мире не остались без внимания «всевидящего ока» PRISM, то наличие заинтересованности в как можно более глубоком проникновении в российские сети, коммуникации госструктур и всего общества не должно подвергаться сомнению.