Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Весь мир
Самая богатая женщина в мире умерла во Франции
Технологии
Цифровой суверенитет: как Google пытался взять Рунет под колпак
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Цифровой суверенитет: как Google пытался взять Рунет под колпак

    17:14  21 Сентября 2017
    101

    Цифровой суверенитет: как Google пытался взять Рунет под колпак

    Бывший агент Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Соединенных Штатов Эдвард Сноуден еще пять лет назад доказал, что корпорация Google, игнорируя свой рекламный лозунг — «Don't be evil» («Не делай зла»), — тесно сотрудничает с АНБ и другими американскими спецслужбами. Теперь же Роскомнадзор обнаружил, что Google использует несертифицированные кэш-серверы. Что это значит? На сети российских операторов связи устанавливается не известное им программное обеспечение, которое позволяет вывести из строя российский сегмент Интернета. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.  

    Роскомнадзор держит руку на пульсе

    Кэш-серверы Google, которые ранее были установлены в Российской Федерации на сетях интернет-провайдеров (они необходимы для увеличения скорости доступа к ресурсам американской корпорации), должны быть сертифицированы, согласно законодательству РФ. Однако этого не было сделано.

    «Google не предупредил Роскомнадзор об установке и предназначении несертифицированного оборудования. Ведомство проинформировало об этом свои территориальные управления», — сообщает пресс-служба РКН.

    Таким образом, Google устанавливал специальное оборудование, через которое могли проходить персональные данные россиян. И это еще большой вопрос, как именно их могли использовать. Кстати, именно благодаря этому оборудованию в августе нынешнего года в Японии, на половине территории страны, отключился Интернет.

    Внедрение

    Политический эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в комментарии ФАН заметил, что украинский кризис позволил отбросить многие иллюзии о возможности встраивания России в современный глобальный мир. Однако его сила и влияние таковы, что просто отделиться от него не получится. Компании, для которых Сеть стала бизнесом, во многом определяют развитие человечества: они стали могущественнее многих стран. 

    «Информация в Интернете стала могущественным оружием, что все увидели во время Арабской весны, событий в Сирии и на Украине. Поэтому и в России все более пристальное внимание обращают на содержимое распространяемого по Сети контента. Можно долго спорить о приватности в Интернете или свободе слова, однако реальность сама накладывает ограничения на любые теории и идеалистические представления. Факты говорят о том, что глобальные корпорации объявили свою «холодную войну» курсу нашей страны на самостоятельность, присоединившись к санкциям против России. Многие компании прекратили свою деятельность в Крыму, в их числе присутствовал и Google», — пояснил Сергей Простаков.

    Цифровой суверенитет: как Google пытался взять Рунет под колпак

    По мнению аналитика, разоблачения Эдварда Сноудена показали, что на данный момент не существует никаких принципиальных трудностей для тотального охвата информации в Сети с целью ее анализа. И роль таких американских интернет-гигантов, как Microsoft, Facebook, Google и многих других, участвовавших в глобальной системе слежки PRISM спецслужб США, выглядит неприглядной. Но Google явным образом заинтересован в России, во взаимодействии с ее властью и обществом. Проблемой в данном случае является возможная угроза цифровому суверенитету страны. И если даже главные союзники США во всем мире не остались без внимания «всевидящего ока» PRISM, то наличие заинтересованности в как можно более глубоком проникновении в российские сети, коммуникации госструктур и всего общества не должно подвергаться сомнению.

    «Соблюдение российских законов — это обязательное для всех работающих в стране компаний требование. Роскомнадзор обнаружил очевидный пробел в безопасности, связанный с наличием принципиальной возможности утечки персональных данных через оборудование Google на российских сетях. Эта ситуация требует разрешения в рамках правового поля, а спекуляции вокруг, например, возможных трудностей работы Youtube — это пока ничем не обоснованные попытки погони за сенсацией, у которых нет подтверждений от самой Google», — заключил эксперт.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Илья Муромский
    #россия #сша #google #роскомнадзор #цру
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 5134

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29031

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        41718

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        20627

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8248
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24   21 Сентября 2017
        5134
        Пожар в отеле Ростова перекинулся на здание института

        Пожар в отеле Ростова перекинулся на здание института

        15:53   21 Сентября 2017
        280
        Украина выплатила часть судебных издержек по иску России о долге в 3 млрд долларов

        Украина выплатила часть судебных издержек по иску России о долге в 3 млрд долларов

        11:45   21 Сентября 2017
        351
        Пять стран объединились для судебного процесса над виновными в крушении MH-17

        Пять стран объединились для судебного процесса над виновными в крушении MH-17

        9:59   21 Сентября 2017
        8558