Новости Украины: Киев заплатил Москве, визы США для россиян, абсурдный штраф из-за Крыма

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Новости Украины, 21 сентября. Киев заплатил миллион фунтов судебных издержек по долгу в три миллиарда долларов. Посольство США на Украине «заманивает» россиян предложением получить американские визы. Суд в Киеве пытается наказать российскую авиакомпанию за полет над Крымом.

Украина раскошелилась

Украина компенсировала России часть судебных издержек по иску о долге в три миллиарда долларов, исполнив тем самым решение, ранее вынесенное Высоким судом Лондона.

Как сообщили в российском Минфине, в соответствии с этим решением Киев перечислил 1,16 миллиона фунтов стерлингов компании The Law Debenture Corporation PLC1, которая является доверителем России и представляет ее интересы в суде.

Напомним, Москва и Киев в течение двух лет судятся из-за суверенного долга Украины в три миллиарда долларов. Эти деньги были предоставлены Киеву российскими властями еще при правлении Виктора Януковича. В 2015 году Украина перестала платить по своим обязательствам, и Россия подала иск в Высокий суд Лондона.

Очередные слушания по этому делу запланированы на январь 2018 года.

Посольство США на Украине предлагает россиянам американские визы

Посольство США на Украине предложило российским гражданам приезжать в Киев за оформлением американских неиммиграционных виз. Об этом сообщается на официальном сайте американского посольства на Украине.

В дипмиссии сообщили, что этим вариантом могут воспользоваться граждане, «которые обычно проживают в России, но не могут своевременно обратиться за визой в США».

При этом заявителю не обязательно быть резидентом Украины, но во время подачи заявления и получения визы он должен находиться на украинской территории, поскольку прием документов по почте из другого государства невозможен. Находясь на Украине, нужно предоставить в посольство США свой точный адрес проживания — это может быть адрес отеля или родственников, у которых остановился соискатель американской визы.

Напомним, с 23 августа в России действуют ограничения на выдачу неиммиграционных виз США. В настоящий момент такие визы выдаются только в Москве, и очереди растягиваются на несколько месяцев.

Суд в Киеве пытается наказать российскую авиакомпанию за полеты над Крымом

Хозяйственный суд Киевской области оштрафовал на 380 тысяч долларов российскую авиакомпанию за полеты над территорией Крыма. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

Решение киевского суда вынесено на основании иска, поданного «прокуратурой автономной Республики Крым» — рудиментом, сохранившимся на Украине после воссоединения Крыма с Россией.

Напомним, Киев так и не признал итоги референдума, на основании которого Крым воссоединился с Россией, и до сих пор считает Крымский полуостров «украинской» территорией. В свою очередь Москва неоднократно заявляла, что вопрос прилежности Крыма закрыт окончательно и обсуждению не подлежит.

Но, видимо, в хозяйственном суде Киева об этом не знают, поэтому там продолжают выносить решения, которые, по мнению экспертов, являются смехотворными, и которые никто ни при каких обстоятельствах не будет выполнять.

«Авиакомпания-нарушитель не платила деньги за полученные аэронавигационные услуги в международном воздушном пространстве над Черным морем в пределах Симферопольского района полетной информации», — сообщает пресс-секретарь генпрокуратуры Украины о причинах, из-за которых на неназванного российского авиаперевозчика был наложен штраф.

Это уже не первая попытка киевских властей наказать российские авиакомпании за полеты в Крым. В Крыму эти решения называют абсурдными.