Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Украина
Украина может законодательно запретить гастроли российских артистов
Украина
Новости Украины: Киев заплатил Москве, визы США для россиян, абсурдный штраф из-за Крыма
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Новости Украины: Киев заплатил Москве, визы США для россиян, абсурдный штраф из-за Крыма

    17:22  21 Сентября 2017
    33

    Новости Украины: РФ взыскала долг, в Киев за визой США, абсурдный штраф из-за Крыма

    Новости Украины, 21 сентября. Киев заплатил миллион фунтов судебных издержек по долгу в три миллиарда долларов. Посольство США на Украине «заманивает» россиян предложением получить американские визы. Суд в Киеве пытается наказать российскую авиакомпанию за полет над Крымом.

    Украина раскошелилась

    Украина компенсировала России часть судебных издержек по иску о долге в три миллиарда долларов, исполнив тем самым решение, ранее вынесенное Высоким судом Лондона.

    Как сообщили в российском Минфине, в соответствии с этим решением Киев перечислил 1,16 миллиона фунтов стерлингов компании The Law Debenture Corporation PLC1, которая является доверителем России и представляет ее интересы в суде.

    Напомним, Москва и Киев в течение двух лет судятся из-за суверенного долга Украины в три миллиарда долларов. Эти деньги были предоставлены Киеву российскими властями еще при правлении Виктора Януковича. В 2015 году Украина перестала платить по своим обязательствам, и Россия подала иск в Высокий суд Лондона.

    Очередные слушания по этому делу запланированы на январь 2018 года.

    Украина перестала платить по своим обязательствам, и Россия подала иск в Высокий суд Лондона

    Посольство США на Украине предлагает россиянам американские визы

    Посольство США на Украине предложило российским гражданам приезжать в Киев за оформлением американских неиммиграционных виз. Об этом сообщается на официальном сайте американского посольства на Украине.

    В дипмиссии сообщили, что этим вариантом могут воспользоваться граждане, «которые обычно проживают в России, но не могут своевременно обратиться за визой в США».

    При этом заявителю не обязательно быть резидентом Украины, но во время подачи заявления и получения визы он должен находиться на украинской территории, поскольку прием документов по почте из другого государства невозможен. Находясь на Украине, нужно предоставить в посольство США свой точный адрес проживания — это может быть адрес отеля или родственников, у которых остановился соискатель американской визы.

    Напомним, с 23 августа в России действуют ограничения на выдачу неиммиграционных виз США. В настоящий момент такие визы выдаются только в Москве, и очереди растягиваются на несколько месяцев.

    Новости Украины: РФ взыскала долг, в Киев за визой США, абсурдный штраф из-за Крыма

    Суд в Киеве пытается наказать российскую авиакомпанию за полеты над Крымом

    Хозяйственный суд Киевской области оштрафовал на 380 тысяч долларов российскую авиакомпанию за полеты над территорией Крыма. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

    Решение киевского суда вынесено на основании иска, поданного «прокуратурой автономной Республики Крым» — рудиментом, сохранившимся на Украине после воссоединения Крыма с Россией.

    Напомним, Киев так и не признал итоги референдума, на основании которого Крым воссоединился с Россией, и до сих пор считает Крымский полуостров «украинской» территорией. В свою очередь Москва неоднократно заявляла, что вопрос прилежности Крыма закрыт окончательно и обсуждению не подлежит.

    Но, видимо, в хозяйственном суде Киева об этом не знают, поэтому там продолжают выносить решения, которые, по мнению экспертов, являются смехотворными, и которые никто ни при каких обстоятельствах не будет выполнять.

    «Авиакомпания-нарушитель не платила деньги за полученные аэронавигационные услуги в международном воздушном пространстве над Черным морем в пределах Симферопольского района полетной информации», — сообщает пресс-секретарь генпрокуратуры Украины о причинах, из-за которых на неназванного российского авиаперевозчика был наложен штраф.

    Это уже не первая попытка киевских властей наказать российские авиакомпании за полеты в Крым. В Крыму эти решения называют абсурдными.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алексей Громов
    #сша #киев #украина #визы #крым
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам!»

        17:24 21 Сентября 2017 153

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29019

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        41685

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        20556

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8233
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам!»

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам!»

        17:24   21 Сентября 2017
        153
        Пожар в отеле Ростова перекинулся на здание института

        Пожар в отеле Ростова перекинулся на здание института

        15:53   21 Сентября 2017
        155
        Украина выплатила часть судебных издержек по иску России о долге в 3 млрд долларов

        Украина выплатила часть судебных издержек по иску России о долге в 3 млрд долларов

        11:45   21 Сентября 2017
        299
        Пять стран объединились для судебного процесса над виновными в крушении MH-17

        Пять стран объединились для судебного процесса над виновными в крушении MH-17

        9:59   21 Сентября 2017
        8272