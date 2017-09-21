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Общество
Футболисты «Ростова» стали первыми пассажирами лоукостера «Азимут»
Общество
Футболисты «Ростова» стали первыми пассажирами лоукостера «Азимут»
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    Футболисты «Ростова» стали первыми пассажирами лоукостера «Азимут»

    16:44  21 Сентября 2017
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    Футболисты «Ростова» стали первыми пассажирами лоукостера «Азимут»

    Ростов-на-Дону, 21 сентября. Новый российский лоукостер «Азимут» выполнил первый коммерческий рейс. Первыми пассажирами авиакомпании стали футболисты «Ростова», отправившиеся на выезд в Москву.

    «Выполнение первого полета с нашей ростовской авиакомпанией важный символический шаг на пути долгого и плодотворного сотрудничества», — цитирует пресс-служба «Азимута» слова начальника команды Михаила Пипенко.

    Из Ростова-на-Дону вылетел новый самолет Sukhoi Superjet 100 с увеличенной дальностью полета. В пресс-службе авиакомпании отмечают, что минимальный тариф на полет до Москвы для клиентов «Азимута» составит 888 рублей. В октябре планируют организовать рейсы в Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Самару по такой же минимальной цене.

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    Автор: Борис Любимов
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