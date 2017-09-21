Путин рассчитывает на расширение культурного диалога России и Финляндии

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Санкт-Петербург, 21 сентября. Российский лидер Владимир Путин рассчитывает на укрепление двусторонних отношений с Финляндией, говорится в приветственном обращении президента к участникам культурного форума, проходящего в Петербурге.

В Петербурге 21 сентября состоялось открытие XVIII российско-финляндского культурного форума «100 образов культуры», в котором приняли участие главы правительств РФ и Финляндии — Дмитрий Медведев и Юха Сипиля. Форум посвящен столетию независимости Финляндии и пройдет с 21 по 23 сентября в Государственной академической капелле северной столицы.

Владимир Путин заявил, что программа культурного события подтверждает высокий уровень гуманитарного сотрудничества двух стран. Он выразил уверенность, что в ходе форума будут высказаны интересные идеи относительно расширения двусторонних связей и укрепления взаимопонимания между россиянами и финнами.