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Ракка, 21 сентября. Международная коалиция во главе с США разрушила около 70 процентов сирийской Ракки.

Арабские информационные агентства сообщают, что с июня текущего года в ходе операции по зачистке Ракки от боевиков террористической группировки «Исламское государство*» (запрещена в России) силы западной коалиции сбросили на город порядка 16500 боеприпасов различного типа, включая снаряды, начиненные белым фосфором.

Разрушенными оказались около 70 процентов городской инфраструктуры, отмечает источник. Агентство, ссылаясь на корреспондента ВВС на Ближнем Востоке Квентина Соммервиля, сообщает, что разрушения в Ракке значительно масштабнее, чем в Мосуле и Алеппо.

* Организация запрещена на территории РФ.