Медведев: Отношения РФ и Финляндии должны строиться на принципах сотрудничества

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Санкт-Петербург, 21 сентября. Российско-финляндские отношения должны базироваться на принципах полноценного сотрудничества. Об этом заявил в четверг премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев.

«За минувшие сто лет наши страны прошли большой путь, и он не всегда был ровный. Это были и периоды таких серьезных осложнений, и периоды полноценного сотрудничества», — отметил российский политик.

Ранее стало известно о том, что председатель правительства РФ Дмитрий Медведев встретился с премьером Финляндии Юхой Сипилей.