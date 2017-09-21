Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Происшествия
Лидера «Христианского государства» доставили в суд
Политика
Медведев: Отношения РФ и Финляндии должны строиться на принципах сотрудничества
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Медведев: Отношения РФ и Финляндии должны строиться на принципах сотрудничества

    16:50  21 Сентября 2017
    37

    Медведев: Отношения РФ и Финляндии должны строиться на принципах сотрудничества

    Санкт-Петербург, 21 сентября. Российско-финляндские отношения должны базироваться на принципах полноценного сотрудничества. Об этом заявил в четверг премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев.

    «За минувшие сто лет наши страны прошли большой путь, и он не всегда был ровный. Это были и периоды таких серьезных осложнений, и периоды полноценного сотрудничества», — отметил российский политик.

    Ранее стало известно о том, что председатель правительства РФ Дмитрий Медведев встретился с премьером Финляндии Юхой Сипилей.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алексей Громов
    #медведев
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам!»

        17:24 21 Сентября 2017 89

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29019

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        41681

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        20551

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8231
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам!»

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам!»

        17:24   21 Сентября 2017
        89
        Пожар в отеле Ростова перекинулся на здание института

        Пожар в отеле Ростова перекинулся на здание института

        15:53   21 Сентября 2017
        150
        Украина выплатила часть судебных издержек по иску России о долге в 3 млрд долларов

        Украина выплатила часть судебных издержек по иску России о долге в 3 млрд долларов

        11:45   21 Сентября 2017
        295
        Пять стран объединились для судебного процесса над виновными в крушении MH-17

        Пять стран объединились для судебного процесса над виновными в крушении MH-17

        9:59   21 Сентября 2017
        8103