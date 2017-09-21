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Весь мир
Курды спасли женщину в Киркуке из плена неизвестных боевиков
Весь мир
Курды спасли женщину в Киркуке из плена неизвестных боевиков
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    Курды спасли женщину в Киркуке из плена неизвестных боевиков

    16:26  21 Сентября 2017
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    Курды спасли женщину в Киркуке из плена неизвестных боевиков

    Киркук, 21 сентября. Курдские силы безопасности спасли женщину, похищенную группой неизвестных вооруженных лиц.

    Начальник полиции провинции Киркук Сархад Кадир сообщил, что курдской милиции «Асайиш» в ходе спецоперации удалось спасти из плена боевиков женщину, похищенную два дня назад в одном из населенных пунктов региона. Отмечается, что в данный момент женщина уже воссоединилась со своей семьей.

    Представитель  полиции подчеркнул, что принадлежность боевиков пока не установлена. Скорее всего, они являются членами террористической группировки «Исламское государство*» (запрещена в России).

    Курды спасли женщину в Киркуке из плена неизвестных боевиков

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #курды #ирак #киркук #асайиш
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