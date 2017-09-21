Курды спасли женщину в Киркуке из плена неизвестных боевиков

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Киркук, 21 сентября. Курдские силы безопасности спасли женщину, похищенную группой неизвестных вооруженных лиц.

Начальник полиции провинции Киркук Сархад Кадир сообщил, что курдской милиции «Асайиш» в ходе спецоперации удалось спасти из плена боевиков женщину, похищенную два дня назад в одном из населенных пунктов региона. Отмечается, что в данный момент женщина уже воссоединилась со своей семьей.

Представитель полиции подчеркнул, что принадлежность боевиков пока не установлена. Скорее всего, они являются членами террористической группировки «Исламское государство*» (запрещена в России).

* Организация запрещена на территории РФ.