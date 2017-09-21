Новый образ Савченко шокировал окружающих: Раде советуют ввести дресс-код
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Киев, 21 сентября. Депутат Верховной рады Надежда Савченко явилась в парламент в новом образе, который удивил и коллег, и журналистов.
Савченко в очередной раз сменила имидж, отказавшись от платьев. Ее романтический образ сменил брутальный костюм из штанов и куртки цвета хаки. Кроме того, депутат была обута в берцы.
«Комбат-батяня», — подписал журналист Василий Крутчак в Twitter фотографии Савченко в новом образе.
Комбат-Батяня. pic.twitter.com/uDcziJwNEb— Vasyl Krutchak (@VasylKrutchak) September 21, 2017
Пользователи Сети отметили, что уже устали от «карнавала» Савченко и предложили ввести дресс-код в Верховной раде.