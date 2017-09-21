Российские культурные центры могут закрыть на Украине

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Киев, 21 сентября. Украинские власти могут закрыть все действующие в стране российские культурные центры.

Группа депутатов Верховной рады внесла на рассмотрение законопроект, который предлагает денонсировать межправительственное соглашение с Россией об учреждении информационно-культурных центров.

«Денонсировать соглашение между правительством Украины и правительством Российской Федерации об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров, которое было ратифицировано Верховной радой Украины 8 апреля 1999 года», — говорится в документе.

Поводом для внесения законопроекта стала поездка украинских школьников в Россию, организованная Россотрудничеством.