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В Акербатском котле на границе провинций Хама и Хомс продолжаются ожесточенные столкновения правительственных сил при поддержке ВКС РФ и боевиков «Исламского государства»* (запрещено в РФ). По некоторым данным, на данный момент ИГ* (запрещено в РФ) контролирует небольшой район примерно в 800 квадратных километров.

Однако сообщается, что террористы упорно обороняются и даже совершают контратаки правительственных сил. Есть также фото-подтверждения того, что у боевиков по-прежнему имеется достаточное количество тяжелого вооружения. В распоряжении акербатской группировки «Исламского государства» (запрещено в РФ) находятся танки, гаубицы и минометы.

Neat Islamic State self-propelled 130mm M-46 howitzer active in Eastern Hama. pic.twitter.com/lO0OEXLAdL — Oryx (@oryxspioenkop) September 19, 2017

Военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) напомнил, что в Акербатский котел ранее стягивались силы, которые отходили из восточной Хамы и восточного Хомса:

«Плюс те силы, которые отходили после того, как сирийские войска начали занимать пустынный район центральной Сирии. Часть боевиков отходила не к востоку от Эс-Сухнэ, а перемещалась как раз в Акербатский котел, где они собственно и обосновались, удерживая восточную стенку котла, которая у боевиков «Исламского государства» (запрещено в РФ) была наиболее слабая, но какая-то часть техники туда попала из центральных районов Сирии».

Эксперт обратил внимание, что наиболее мощная оборона «Исламского государства» (запрещено в РФ), конечно, находится с западной части котла:

«Там существовал сложившийся уже очень давно традиционный фронт. Сирийская армия, по сути, так и не смогла прорвать эту линию оборону ИГ (запрещено в РФ), которая шла от Итрии на юг, заканчиваясь к западу от Акербата».

По словам нашего собеседника, территория у западной стенки Акербатского котла является мощным укрепрайоном «Исламского государства» (запрещено в РФ) - причем, укрепрайоном природного происхождения:

«Там располагаются холмы и пересеченная местность, где можно достаточно уверенно обороняться при наличии ресурса. А боевики там сосредоточили достаточно серьезные ресурсы еще до своих неудач в центральной Сирии. Поэтому все атаки сирийской армии, которые шли с запада, «Исламское государство» (запрещено в РФ) более-менее отбивало, но в силу того, что у них в этом плане проблемы с востока, Акербатский котел постепенно сжимался. Боевики явно не собираются сдаваться, но речь идет уже о постепенном уничтожении всей этой группировки».

Эксперт считает, что боевикам уже некуда прорываться - они находятся, по сути, уже в глубоком тылу наступающих войск:

«Попытаться пробиться в Идлиб — это долго. Если учитывать рельеф местности провинций Хомс и Хама, они будут идти по достаточно ровной местности и при передвижении будут уничтожены ударами авиации. Кроме этого, еще и потеряют достаточно много техники. Оставшиеся танки и артиллерию придется бросить. Теоретически по пустыне какие-то люди мелкими группами могут выйти, но о том, чтобы сохранить группировку, чтобы она, прорвавшись, сохранила свою боеспособность, речи уже не идет. Можно ожидать упорное сопротивление этой группировки, но ее финал, в принципе, очевиден».

Наш собеседник рассказал о роли ВКС РФ в зачистке Акербатского котла:

«Речь идет, прежде всего, о разведке. Воздушно-космические силы позволяют оценивать передвижения боевиков внутри кольца окружения и обеспечивают наведение артиллерии по укрепрайонам противника. Также ВКС РФ наносят удары по командным пунктам, центрам сосредоточения, оставшимся складам горюче-смазочных материалов и боеприпасов. Ну, и просто единично выбивают оставшуюся технику «Исламского государства» (запрещено в РФ), то есть это танки, «тачанки» и так далее. То, что получается обнаружить, ВКС РФ уничтожают, постепенно сокращая мобильные возможности боевиков, которые постепенно сводятся просто к пехоте».

* Организация запрещена на территории РФ.