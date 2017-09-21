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Москва, 21 сентября. Спецпосланник китайского правительства по Сирии Си Сяоянь заявил, что Китай готов участвовать в астанинском процессе по Сирии в качестве наблюдателя, если получит официальное приглашение.

«Китай открыт к любым предложениям, чтобы поддержать мирный процесс, — заявил Се Сяоянь журналистам. — Если это официально будет предложено Китаю, мы готовы участвовать».

Си Сяоянь также дал высокую оценку вклада астанинского процесса в мирное урегулирование в Арабской республике, сообщает РИА Новости.

Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел России Геннадий Гатилов заявил, что ключевая работа по политическому урегулированию в Сирии должна проходить в ходе женевских переговоров.