Медведев провел встречу со своим финским коллегой в Петербурге

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Санкт-Петербург, 21 сентября. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в четверг провел встречу со своим финским коллегой Юхой Сипилей. Встреча состоялась в Петербурге.

Медведев и Сипиля специально прибыли в Северную столицу, чтобы обсудить актуальные вопросы сотрудничества между двумя странами, а также наиболее актуальные международные темы.

Сипиля отметил, что двусторонние экономические отношения улучшаются, несмотря на то, что пока они не вернулись к уровню 2013 года, когда Россия была на первом месте в списке главных торговых партнеров Финляндии. В настоящий момент Россия довольствуется «бронзой».