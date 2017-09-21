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Политика
Медведев провел встречу со своим финским коллегой в Петербурге
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    Медведев провел встречу со своим финским коллегой в Петербурге

    17:02  21 Сентября 2017  /обновлено: 18:10  21 Сентября 2017
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    Медведев провел встречу со своим финским коллегой в Петербурге

    Санкт-Петербург, 21 сентября. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в четверг провел встречу со своим финским коллегой Юхой Сипилей. Встреча состоялась в Петербурге. 

    Медведев и Сипиля специально прибыли в Северную столицу, чтобы обсудить актуальные вопросы сотрудничества между двумя странами, а также наиболее актуальные международные темы. 

    Сипиля отметил, что двусторонние экономические отношения улучшаются, несмотря на то, что пока они не вернулись к уровню 2013 года, когда Россия была на первом месте в списке главных торговых партнеров Финляндии. В настоящий момент Россия довольствуется «бронзой». 

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    Автор: Геннадий Плющев
    #медведев #сипиля
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