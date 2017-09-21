Ирак: при атаке ВВС Турции в Дохуке погибли семь мирных жителей

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Дохук, 21 сентября. Истребители ВВС Турции нанесли серию авиационных ударов по провинции Дохук Иракского Курдистана.

Глава администрации области Шелазе Варшин Салман сообщил, что турецкие самолеты атаковали районы около населенных пунктов Доски, Нерва и Рекан в провинции Дохук, которые находятся недалеко о границы с Турцией.

Турецкие летчики пытались поразить базы «Рабочей партии Курдистана», которая в Анкаре считается террористической организацией. В результате ракетно-бомбовых ударов погибли не менее семи мирных жителей провинции. Количество пострадавших уточняется.