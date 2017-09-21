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Весь мир
Ирак: при атаке ВВС Турции в Дохуке погибли семь мирных жителей
Весь мир
Ирак: при атаке ВВС Турции в Дохуке погибли семь мирных жителей
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    Ирак: при атаке ВВС Турции в Дохуке погибли семь мирных жителей

    16:10  21 Сентября 2017
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    Ирак: при атаке ВВС Турции в Дохуке погибли семь мирных жителей

    Дохук, 21 сентября. Истребители ВВС Турции нанесли серию авиационных ударов по провинции Дохук Иракского Курдистана.

    Глава администрации области Шелазе Варшин Салман сообщил, что турецкие самолеты атаковали районы около населенных пунктов Доски, Нерва и Рекан в провинции Дохук, которые находятся недалеко о границы с Турцией.

    Турецкие летчики пытались поразить базы «Рабочей партии Курдистана», которая в Анкаре считается террористической организацией. В результате ракетно-бомбовых ударов погибли не менее семи мирных жителей провинции. Количество пострадавших уточняется.

    Ирак: при атаке ВВС Турции в Дохуке погибли семь мирных жителей

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    Автор: Алексей Громов
    #курды #ирак #рпк #ввс турции
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