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Политика
Путин призвал сохранить рост экономики России в условиях внешних ограничений
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    Путин призвал сохранить рост экономики России в условиях внешних ограничений

    16:32  21 Сентября 2017
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    Путин призвал сохранить рост экономики России в условиях внешних ограничений

    Москва, 21 сентября. Необходимо сохранить рост российской экономики в условиях внешних ограничений и угроз, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с деловыми кругами в Кремле.

    «Важно, конечно, понимать, за счет чего это происходит, важно сохранить вот эти положительные тенденции», — констатировал глава государства.

    Путин отметил, что российская экономика вышла из рецессии и демонстрирует рост, несмотря на «сохраняющиеся внешние ограничения и даже угрозы их расширения». Президент предложил обсудить мнения и предложения на этот счет, а также узнать оценки специалистов.

    Путин призвал сохранить рост экономики России в условиях внешних ограничений

    Ранее Путин посетил московский офис компании «Яндекс» и поговорил с голосовым помощником «Алисой» о котиках и обидах.

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    Автор: Катерина Тимошенская
    #путин #россия #экономика #рост #ограничения
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