Путин призвал сохранить рост экономики России в условиях внешних ограничений

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Москва, 21 сентября. Необходимо сохранить рост российской экономики в условиях внешних ограничений и угроз, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с деловыми кругами в Кремле.

«Важно, конечно, понимать, за счет чего это происходит, важно сохранить вот эти положительные тенденции», — констатировал глава государства.

Путин отметил, что российская экономика вышла из рецессии и демонстрирует рост, несмотря на «сохраняющиеся внешние ограничения и даже угрозы их расширения». Президент предложил обсудить мнения и предложения на этот счет, а также узнать оценки специалистов.

Ранее Путин посетил московский офис компании «Яндекс» и поговорил с голосовым помощником «Алисой» о котиках и обидах.