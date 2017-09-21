Путин заявил о выходе экономики России из рецессии

В Избранное

Москва, 21 сентября. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что темпы роста российской экономики во втором квартале составили 2,5%. По его словам, этот показатель является хорошим фундаментом для будущего развития.

На встрече с представителями российских деловых кругов глава государства напомнил, что в первом квартале ВВП увеличился на полпроцента. Путин отметил, что инвестиции во втором квартале выросли на на 6,3%.

«Это стало максимальным значением со второго квартала 2012 года, — сказал российский лидер. — Это, конечно, хороший фундамент для будущего развития».

Президент также сообщил, что промышленное производство выросло почти на 2%, а инфляция в стране находится на исторически низком уровне — менее 4%.

Путин констатировал, что экономика России стабилизируется, она вышла из рецессии и сейчас набирает обороты.

Напомним, ранее министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что текущая ситуация в российской экономике похожа на развитие экономики США в первой половине 1980-х годов.