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Экономика
Путин заявил о выходе экономики России из рецессии
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    Путин заявил о выходе экономики России из рецессии

    16:31  21 Сентября 2017
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    Путин заявил о выходе экономики России из рецессии

    Москва, 21 сентября. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что темпы роста российской экономики во втором квартале составили 2,5%. По его словам, этот показатель является хорошим фундаментом для будущего развития.

    На встрече с представителями российских деловых кругов глава государства напомнил, что в первом квартале ВВП увеличился на полпроцента. Путин отметил, что инвестиции во втором квартале выросли на на 6,3%.

    «Это стало максимальным значением со второго квартала 2012 года, — сказал российский лидер. — Это, конечно, хороший фундамент для будущего развития».

    Президент также сообщил, что промышленное производство выросло почти на 2%, а инфляция в стране находится на исторически низком уровне — менее 4%.

    Путин констатировал, что экономика России стабилизируется, она вышла из рецессии и сейчас набирает обороты.

    Напомним, ранее министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что текущая ситуация в российской экономике похожа на развитие экономики США в первой половине 1980-х годов.

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    Автор: Тимур Румянцев
    #путин #экономика
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