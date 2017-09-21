18 миллионов просмотров: как Баба-Яга стала новым героем Интернета

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Новое «вирусное» видео появилось на днях в Сети. Его главный герой — Баба-Яга. Ролик с ее участием уже посмотрели 18 миллионов человек.

Баба-Яга — популярный персонаж в славянской сказочной традиции. Чаще всего она встречается в сказках, где главными героями являются маленькие дети или Иван-царевич, разыскивающий свою невесту или добывающий «заморские» диковинки. Но на популярном интернет-видео знакомый всем с раннего детства персонаж рассекает по городу с метлой и в ступе на современном модном агрегате — гироступе.

Видеоклип быстро стал, что называется, «вирусным» и вызвал ажиотаж во всемирной паутине и социальных сетях. На видео под зажигательную музыку веселая бабка — как самый примерный гражданин — дожидается разрешающего сигнала светофора, а затем отправляется в путь. Люди с удивлением реагируют на необычную гостью в яркой оранжевой косынке. Кто-то достает телефон и съемку, кто-то пытается заговорить со старушкой, кто-то просто улыбается. Ясно одно — этот персонаж славянской мифологии и русского фольклора совершенно никого не оставил равнодушным.

Чем объясняется такая популярность Бабы-Яги? Во многом, конечно же, творческими дарованиями исполняющего эту роль Георгия Милляра. Актеру удалось сделать образ Бабы-Яги настоящим воплощением народной самобытности.

О том, как рождался образ Бабы-Яги, Милляр рассказывал так: «В Ялте я увидел старушку, пасущую коз на Чайной горке. Старая-престарая гречанка, сгорбленная, нос крючком, недобрый взгляд, в руках короткая палочка. Чем не Баба-яга?.. А еще обильный материал для вдохновения мне дала соседка по коммуналке. Характер у нее был ужасный, склочница. Ей надо было обязательно кого-нибудь поссорить».

Каждому ребенку в детстве читали сказки про Бабу-Ягу и про Кощея Бессмертного. Неизвестные создатели вирусного видео дали людям замечательную возможность увидеть воочию легендарного героя. Именно этим, наверное, и объясняется невероятный успех ролика.

Даже федеральные телеканалы заинтересовались размещенным видео и окрестили современную Бабу-Ягу «нашим грозным и секретным ответом новейшим американским беспилотникам».

Комментаторы в Сети отмечают, что раз известный актер Морган Фримен недавно снялся в агрессивном антироссийском ролике, мы должны ответить нашим секретным оружием на истеричную американскую пропаганду. Ответить позитивным и веселым роликом про Бабу-Ягу.

Шутки шутками, но для многих Баба- Яга действительно является значимым символом нашей культуры, наряду с медведем с балалайкой, ушанкой, Чебурашкой и с недавних пор завоевавшим популярность по всему миру мультфильмом «Маши и Медведь»

В «Одноклассниках» ролик посмотрели 18 миллионов человек. В чем же секрет успеха этого видео? Ответ очень прост. Целевой аудиторий этой социальной сети являются люди 35+. Многие, посмотрев это видео, вспомнили детство. Принцип «якорения» здесь сработал как нельзя кстати, создатели видеоролика решили сыграть на ностальгии и добавить новые краски любимому персонажу.

Люди, в первую очередь, обращали внимание на реакцию окружающих на Бабу-Ягу в видеоролике, и многим это приносило позитивные эмоции. Еще один рецепт успеха состоит в том, что всем известная бабуля лихо «рассекает» на современном гироскутере. Такой диссонанс также весьма интересен.

Это же видео на YouTube собрало более 100 тысяч просмотров. Можно сделать вывод, что активными пользователями данного ресурса являются люди младше 30 лет, и Баба-Яга у них не ассоциируется с любимыми героями детства. У современной молодежи совершенно другие герои, но отзывы на YouTube были тоже довольно позитивные. Разница лишь в том, что 100 тысяч — это не 18 миллионов.

Заинтересовавшись удивительным резонансом, произведенным этим видеороликом, мы решили провести свое собственное расследование и выяснить, кто же эта таинственная гостья в ступе на гироскутере в Екатеринбурге. Оказалось, что это знаменитая Галамартовна. Бабуля Галамартовна — это настоящий маркетинговый феномен Екатеринбурга, «сказочный символ» сети магазинов постоянных распродаж «Галамарт». Амбасадору компании, как и Георгию Милляру, удалось вызвать у зрителей горячую любовь к своей героине. И теперь его бойкая бабуля для многих олицетворяет не только персонажа волшебных сказок, но и Россию в целом. Это действительно успех.