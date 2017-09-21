Путин поговорил с голосовым помощником «Алисой» о котиках и обидах

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Москва, 21 сентября. Президент России Владимир Путин во время своего визита в «Яндекс» пообщался с голосовым помощником «Алиса», разрабатываемым компанией.

«Тебя тут не обижают?» — спросил у «Алисы» глава государства, на что «Алиса» ответила: «Окей, учту». А когда президент спросил, как она себя чувствует, голосовой помощник ответила, что рассматривает фото котиков в «Яндексе».

При этом «Алиса» отметила, что «ничего лучше котиков нет». «Надеюсь, у вас тоже все хорошо», — добавила она. Путин остался доволен программой, отметив, что «на вопрос, обижают или нет, она уклонилась от ответа». Запустисть «Алису» «Яндекс» планирует в октябре.

Сейчас с виртуальным помощником можно поговорить о погоде и маршрутах городского транспорта.