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Путин поговорил с голосовым помощником «Алисой» о котиках и обидах
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    Путин поговорил с голосовым помощником «Алисой» о котиках и обидах

    16:01  21 Сентября 2017  /обновлено: 16:37  21 Сентября 2017
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    Путин поговорил с голосовым помощником «Алисой» о котиках и обидах

    Москва, 21 сентября. Президент России Владимир Путин во время своего визита в «Яндекс» пообщался с голосовым помощником «Алиса», разрабатываемым компанией.   

    «Тебя тут не обижают?» — спросил у «Алисы» глава государства, на что «Алиса» ответила: «Окей, учту». А когда президент спросил, как она себя чувствует, голосовой помощник ответила, что рассматривает фото котиков в «Яндексе».

    При этом «Алиса» отметила, что «ничего лучше котиков нет». «Надеюсь, у вас тоже все хорошо», — добавила она. Путин остался доволен программой, отметив, что  «на вопрос, обижают или нет, она уклонилась от ответа». Запустисть «Алису» «Яндекс» планирует в октябре.

    Сейчас с виртуальным помощником можно поговорить о погоде и маршрутах городского транспорта. 

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    Автор: Алексей Громов
    #путин #яндекс #алиса
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