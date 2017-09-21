Полиция Ирака освободила от ИГ девять деревень в Киркуке

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Багдад, 21 сентября. Военизированная полиция Ирака освободила от боевиков «Исламского государства»* девять деревень возле населенного пункта Эль-Хавиджа в провинции Киркук. Об этом в четверг заявил начальник ВФП Раид Шакер Джаудат.

По его словам, бойцы смогли ликвидировать 45 террористов и уничтожить семь заминированных автомобилей в ходе наступления в районе населенного пункта Шергат. По информации телеканала Sky News Arabia, в военной операции участвуют 20 тыс. военных и ополченцев.

Отметим, что Эль-Хавиджи является вторым оплотом ИГ* после Мосула. Террористическая группировка «Исламское государство» (ДАИШ) официально запрещена в России.

* Организация запрещена на территории РФ.