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Политика
Полиция Ирака освободила от ИГ девять деревень в Киркуке
Политика
Полиция Ирака освободила от ИГ девять деревень в Киркуке
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    Полиция Ирака освободила от ИГ девять деревень в Киркуке

    15:52  21 Сентября 2017
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    Полиция Ирака освободила от ИГ девять деревень в Киркуке

    Багдад, 21 сентября. Военизированная полиция Ирака освободила от боевиков «Исламского государства»* девять деревень возле населенного пункта Эль-Хавиджа в провинции  Киркук. Об этом в четверг заявил начальник ВФП Раид Шакер Джаудат.

    По его словам, бойцы смогли ликвидировать 45 террористов и уничтожить семь заминированных автомобилей в ходе наступления в районе населенного пункта Шергат. По информации телеканала Sky News Arabia, в военной операции участвуют 20 тыс. военных и ополченцев.

    Полиция Ирака освободила от ИГ девять деревень в Киркуке

    Отметим, что Эль-Хавиджи является вторым оплотом ИГ* после Мосула. Террористическая группировка «Исламское государство» (ДАИШ) официально запрещена в России.

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Геннадий Плющев
    #иг #ирак #боевики #киркук #военная полиция #освобождение #деревни
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