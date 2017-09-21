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Найдено тело второго погибшего при пожаре в ростовской гостинице
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    Найдено тело второго погибшего при пожаре в ростовской гостинице

    16:02  21 Сентября 2017
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    Найдено тело второго погибшего при пожаре в ростовской гостинице

    Ростов-на-Дону, 21 сентября. При пожаре в ростовской гостинице был обнаружен еще один погибший, сообщили в пресс-службе Южного регионального центра МЧС.

    «В зоне работ на пожаре в комнате гостиницы обнаружен труп мужчины», — цитирует ТАСС пресс-службу.

    Ранее стало известно о первом погибшем в результате пожара. По предварительным данным, это администратор заведения.

    В управлении также заявили, что полностью потушили огонь. Площадь пожара составила 840 квадратных метров.

    Сообщение о пожаре поступило на пульт МЧС в 13.45. В тушении было задействовано 50 человек личного состава и 19 единиц техники. Все стоящие неподалеку от гостиницы здания были экстренно эвакуированы.

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    Автор: Алексей Громов
    #пожар #ростов #гостиница
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