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Политика
Сипиля: Финляндия нейтрально относится к «Северному потоку-2»
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    Сипиля: Финляндия нейтрально относится к «Северному потоку-2»

    18:04  21 Сентября 2017
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    Сипиля: Финляндия нейтрально относится к «Северному потоку-2»

    Санкт-Петербург, 21 сентября. Финская сторона занимает конструктивную позицию по вопросу строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом в четверг заявил председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев, который встретился с премьер-министром Финляндии Юхой Сипилей.

    Как отметил Медведев, данный проект является коммерческим, поэтому ситуацию не стоит политизировать.

    «Позиция Финляндии по этому вопросу нейтральная с точки зрения экологии», — подчеркнул Сипиля.

    Напомним, ранее стало известно о том, что партнеры российской корпорации «Газпром» могут пересмотреть схемы финансирования проекта «Северный поток-2».

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    Автор: Алексей Громов
    #медведев #северный поток-2
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