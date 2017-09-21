Сипиля: Финляндия нейтрально относится к «Северному потоку-2»

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Санкт-Петербург, 21 сентября. Финская сторона занимает конструктивную позицию по вопросу строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом в четверг заявил председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев, который встретился с премьер-министром Финляндии Юхой Сипилей.

Как отметил Медведев, данный проект является коммерческим, поэтому ситуацию не стоит политизировать.

«Позиция Финляндии по этому вопросу нейтральная с точки зрения экологии», — подчеркнул Сипиля.

Напомним, ранее стало известно о том, что партнеры российской корпорации «Газпром» могут пересмотреть схемы финансирования проекта «Северный поток-2».