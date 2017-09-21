Глава Марий Эл Евстифеев официально вступил в должность
Йошкар-Ола, 21 сентября. Новый глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев официально вступил в должность. Торжественная церемония инаугурации состоялась во Дворце Конгрессов в Йошкар-Оле 21 сентября.
Одним из первых Евстифеева поздравил полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич. Он напомнил, что глава Марий Эл, который с апреля занимал пост врио главы республики, на прошедших 10 сентября выборах набрал более 80% голосов.
«Это говорит о том, что за прошедшие шесть месяцев Александр Александрович проделал большую работу по анализу ситуации в муниципальных образованиях республики, анализу ситуации в социально-экономической сфере, реализации значимых для республики инвестиционных проектов. Люди, наконец, почувствовали, что в регионе появилась здоровая власть», — цитирует Бабича «Медиапоток».