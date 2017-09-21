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Глава Марий Эл Евстифеев официально вступил в должность
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    Глава Марий Эл Евстифеев официально вступил в должность

    16:34  21 Сентября 2017
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    Глава Марий Эл Евстифеев официально вступил в должность

    Йошкар-Ола, 21 сентября. Новый глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев официально вступил в должность. Торжественная церемония инаугурации состоялась во Дворце Конгрессов в Йошкар-Оле 21 сентября.

    Одним из первых Евстифеева поздравил полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич. Он напомнил, что глава Марий Эл, который с апреля занимал пост врио главы республики, на прошедших 10 сентября выборах набрал более 80% голосов.

    «Это говорит о том, что за прошедшие шесть месяцев Александр Александрович проделал большую работу по анализу ситуации в муниципальных образованиях республики, анализу ситуации в социально-экономической сфере, реализации значимых для республики инвестиционных проектов. Люди, наконец, почувствовали, что в регионе появилась здоровая власть», — цитирует Бабича «Медиапоток».

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    Автор: Катерина Михайлиди
    #инаугурация #евстифеев #марий эл
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