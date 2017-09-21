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Пожар в отеле Ростова перекинулся на здание института
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    Пожар в отеле Ростова перекинулся на здание института

    15:53  21 Сентября 2017
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    Пожар в отеле Ростова перекинулся на здание института

    Ростов-на-Дону, 21 сентября. Пожар в гостинице Ростова-на-Дону перекинулся на крышу стоящего по соседству Донского государственного казачьего института пищевых технологий, сообщила его директор Наталья Рыжкова.

    «У нас немного задело крышу, в трех местах было возгорание, но пожарные быстро вскрыли и потушили, пожара у нас не произошло, — цитирует Рыжкову ТАСС. — Здание сильно задымлено, но всех успели эвакуировать».

    Отмечается, что из горящего отеля и соседних зданий было эвакуировано порядка 400 человек, среди которых был 61 ребенок.

    Ранее сообщалось, что один человек погиб во время пожара в гостинице.

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    Автор: Катерина Тимошенская
    #пожар #ростов-на-дону #гостиница #институт
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