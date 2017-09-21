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Премьер Испании призвал Каталонию отказаться от «несбыточной мечты» о независимости
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    Премьер Испании призвал Каталонию отказаться от «несбыточной мечты» о независимости

    15:53  21 Сентября 2017
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    Премьер Испании призвал Каталонию отказаться от «несбыточной мечты» о независимости

    Мадрид, 21 сентября. Премьер Испании Мариано Рахой заявил о невозможности проведения референдума о независимости в Каталонии. В обращении к гражданам политик также призвал власти автономного сообщества отказаться от этой «несбыточной мечты».

    Рахой также отметил, что члены женералитета должны отказаться от планов голосования 1 октября. Он также призвал прислушаться к интересам большинства каталонцев и «отказаться от неподчинения».

    «Они знают, что этот референдум невозможно провести. Он никогда не был законным,  — цитирует Рахоя РИА Новости. — Пусть они вернутся в рамки закона и демократии».

    Напомним, ранее глава каталонского правительства Карлес Пучдемон заявил, что испанские власти фактически лишили регион автономии.

     

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    Автор: Тимур Румянцев
    #каталония #испания
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