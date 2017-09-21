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Мединский объяснил, почему не посмотрел «Матильду» в Петербурге
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    Мединский объяснил, почему не посмотрел «Матильду» в Петербурге

    15:50  21 Сентября 2017
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    Мединский объяснил, почему не посмотрел «Матильду» в Петербурге

    Санкт-Петербург, 21 сентября. Министр культуры РФ Владимир Мединский не стал смотреть новый скандальный фильм Алексея Учителя «Матильда» на форуме Кино ЭКСПО во время своего визита в Петербург.

    При этом он сообщил, журналистам, что «месяца четыре назад» уже смотрел «Матильду», а в Петербурге он был занят другими делами.

    Как сообщала ранее «Газета.ру», первый в России предпремьерный показ фильма прошел 11 сентября во Владивостоке. В Петербурге премьера фильма пройдет 6 октября. 

     

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    Автор: Ярослава Замысловатова
    #петербург #мединский #матильда
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