Мединский объяснил, почему не посмотрел «Матильду» в Петербурге

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Санкт-Петербург, 21 сентября. Министр культуры РФ Владимир Мединский не стал смотреть новый скандальный фильм Алексея Учителя «Матильда» на форуме Кино ЭКСПО во время своего визита в Петербург.

При этом он сообщил, журналистам, что «месяца четыре назад» уже смотрел «Матильду», а в Петербурге он был занят другими делами.

Как сообщала ранее «Газета.ру», первый в России предпремьерный показ фильма прошел 11 сентября во Владивостоке. В Петербурге премьера фильма пройдет 6 октября.