Следующая цель – Марс: академик РАКЦ оценил космические амбиции Поднебесной

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Власти Китайской Народной Республики намерены запустить исследовательскую космическую миссию к Марсу в 2020 году, сообщает газета China Daily. И у них получится, потому что есть технологии и понимание необходимости развития пилотируемых полетов, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей академик Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского (РАКЦ) Александр Железняков.

Как рассказывает главный конструктор проекта Чжан Жунцяо, КНР станет первой страной, которая совместит как орбитальные, так и поверхностные работы на Марсе в одной миссии. Работа ведется по трем направлениям: создание космической станции, посадочного модуля и планетохода. При этом миссия будет включать 13 комплексов научного оборудования — семь для орбитального аппарата и шесть для марсохода.

«На самом деле об этой миссии объявлено не сегодня, она была включена в перспективный план освоения космоса Китаем несколько лет назад, они уже давно разрабатывают комплекс. А относительно наличия технологий — да, у них есть технологии, позволяющие осуществить такую миссию. Китайцы ранее проводили несколько высадок на Луну, где отрабатывали элементы будущих дальних миссий, так что 2020 год — это реальный срок. Вероятнее всего они это сделают», — дает свою оценку Александр Железняков.

Сообщается, что космический аппарат будет работать на орбите планеты и получит данные об атмосфере Марса, его электромагнитном поле, температуре и ландшафте. Другие данные будет собирать тяжелый планетоход, на котором протестируют оборудование для следующей миссии, подразумевающей сбор грунта.

«Они высаживались на Луне, направляли станции в точку либрации. Следующая цель у них Марс — Китай взял отличный темп. Хотя Россия тоже ведет работы в рамках российско-европейской экспедиции ExoMars. Первый этап этого проекта стартовал в 2016 году и проходит успешно. Следующий этап, ExoMars 2020, подразумевает уже отправку марсохода. Так что здесь не соревнования, а просто параллельные исследования», — продолжает академик.

Он же отметил, что пока Китай не намерен участвовать в международных кооперациях, так как намеревается отточить разрабатываемые технологии.

«У Китая свои планы, они пытаются освоить технологии, которые пригодятся в будущем. Исследование той же Луны, Марса и других планет — чуть позже принесет им колоссальную прибыль и признание, поэтому им не нужна кооперация. Они правильно расставляют приоритеты», — заключил Железняков.

Отметим, КНР также планирует направить миссию к Юпитеру в 2036 году и к Урану в 2046. Однако из-за большой удаленности указанных планет от Солнца, энергии света для осуществления таких полетов будет недостаточно. Кроме того, современные химические двигатели также не удовлетворяют поставленной задаче, ведь долгое хранение горючего ведет к утере им своих первоначальных свойств.