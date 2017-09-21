Дизайн медалей зимней Олимпиады-2018 представлен в Сеуле 

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Сеул, 21 сентября. Оргкомитет предстоящих зимних Олимпийских игр 2018 года представил в Сеуле дизайн комплекта медалей, которые будут вручаться призерам Игр. Сообщение об этом появилось на сайте оргкомитета Игр в Пхенчхане.

Как отмечают организаторы Игр, основой дизайна медалей стали графические традиции Кореи и корейского алфавита хангыль. Для каждой дисциплины будут подготовлены отдельные комплекты наград.