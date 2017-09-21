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Спорт
Дизайн медалей зимней Олимпиады-2018 представлен в Сеуле
Спорт
Дизайн медалей зимней Олимпиады-2018 представлен в Сеуле
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    Дизайн медалей зимней Олимпиады-2018 представлен в Сеуле

    15:36  21 Сентября 2017
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    Дизайн медалей зимней Олимпиады-2018 представлен в Сеуле

    Сеул, 21 сентября. Оргкомитет предстоящих зимних Олимпийских игр 2018 года представил в Сеуле дизайн комплекта медалей, которые будут вручаться призерам Игр. Сообщение об этом появилось на сайте оргкомитета Игр в Пхенчхане.

    Как отмечают организаторы Игр, основой дизайна медалей стали графические традиции Кореи и корейского алфавита хангыль. Для каждой дисциплины будут подготовлены отдельные комплекты наград.

    Дизайн медалей зимней Олимпиады-2018 представлен в Сеуле

    «Двумерные согласные были превращены в трехмерные фигуры и вписаны в цилиндрические формы для создания дизайна, который отражает спортивную дисциплину и событие, — сообщает сайт оргкомитета. — На лицевой части медали нанесены динамичные диагональные линии, которые символизируют историю Олимпийских игр и решимость участников. На обратной стороне медалей изображена спортивная дисциплина и эмблема Игр».

    Дизайн медалей зимней Олимпиады-2018 представлен в Сеуле 

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    Автор: Валентин Меликов
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