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Политика
Украина не самое легкое место для жизни — Трамп
Технологии
Путину в «Яндексе» пообещали, что Россия станет центром индустриальной революции
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    Путину в «Яндексе» пообещали, что Россия станет центром индустриальной революции

    18:00  21 Сентября 2017
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    Путину в «Яндексе» пообещали, что Россия станет центром индустриальной революции

    Москва, 21 сентября. Глава российской компании «Яндекс» Аркадий Волож рассказал лидеру российского государства Владимиру Путину о центрах следующей индустриальной революции.

    Рассказывая о следующей индустриальной революции, которая, по подсчетам «Яндекса», случится в 20-е годы этого века, президент компании отметил, что Россия, естественно, будет в числе ее центров.

    «Центры следующей индустриальной революции будут в Сиэтле, Кремниевой долине, возможно, в Китае и Южной Корее, и совершенно точно — у нас, мы умеем делать в этой области все», — отметил Волож. 

    Путину в «Яндексе» пообещали, что Россия станет центром индустриальной революции

    Напомним, как ранее сообщала Газета.Ru, Путин в четверг прибыл с визитом в офис компании «Яндекс», чтобы поздравить ее сотрудников с юбилеем и познакомиться с новейшими технологическими разработками.

    Также Путину показали первый российский автомобиль-беспилотник. 

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    Автор: Дана Балан
    #путин #россия #технологии #яндекс
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