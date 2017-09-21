Путину в «Яндексе» пообещали, что Россия станет центром индустриальной революции

В Избранное

Москва, 21 сентября. Глава российской компании «Яндекс» Аркадий Волож рассказал лидеру российского государства Владимиру Путину о центрах следующей индустриальной революции.

Рассказывая о следующей индустриальной революции, которая, по подсчетам «Яндекса», случится в 20-е годы этого века, президент компании отметил, что Россия, естественно, будет в числе ее центров.

«Центры следующей индустриальной революции будут в Сиэтле, Кремниевой долине, возможно, в Китае и Южной Корее, и совершенно точно — у нас, мы умеем делать в этой области все», — отметил Волож.

Напомним, как ранее сообщала Газета.Ru, Путин в четверг прибыл с визитом в офис компании «Яндекс», чтобы поздравить ее сотрудников с юбилеем и познакомиться с новейшими технологическими разработками.

Также Путину показали первый российский автомобиль-беспилотник.