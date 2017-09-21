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Мединский уверен, что скандал вокруг «Матильды» вскоре утихнет
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    Мединский уверен, что скандал вокруг «Матильды» вскоре утихнет

    16:16  21 Сентября 2017
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    Мединский: Ситуация вокруг «Матильды» вскоре успокоится

    Санкт-Петербург, 21 сентября. Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский надеется на то, что скандал вокруг фильма Алексея Учителя «Матильда» вскоре утихнет.

    «Мы очень благодарны за то, как профессионально сработали органы МВД, оперативно отреагировали и на сами факты правонарушений, и на наше официальное обращение… Я уверен в том, что ситуация сейчас успокоится», — отметил российский политик.

    Напомним, ранее стало известно о том, что лидера движения «Христианское государство — Святая Русь» Александра Калинина вновь задержали по делу о поджоге автомобилей у офиса адвоката Константина Добрынина.

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    Автор: Алексей Громов
    #мединский #матильда
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