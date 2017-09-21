Мединский уверен, что скандал вокруг «Матильды» вскоре утихнет

В Избранное

Санкт-Петербург, 21 сентября. Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский надеется на то, что скандал вокруг фильма Алексея Учителя «Матильда» вскоре утихнет.

«Мы очень благодарны за то, как профессионально сработали органы МВД, оперативно отреагировали и на сами факты правонарушений, и на наше официальное обращение… Я уверен в том, что ситуация сейчас успокоится», — отметил российский политик.

Напомним, ранее стало известно о том, что лидера движения «Христианское государство — Святая Русь» Александра Калинина вновь задержали по делу о поджоге автомобилей у офиса адвоката Константина Добрынина.