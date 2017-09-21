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Политика
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Россия
Зауралье получило более 60 млн рублей на поддержку безработных и фермеров
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    Зауралье получило более 60 млн рублей на поддержку безработных и фермеров

    15:59  21 Сентября 2017
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    Зауралье получило более 60 млн рублей на поддержку безработных и фермеров

    Курган, 21 сентября. Федеральный бюджет выделил Курганской области более 60 миллионов рублей для поддержки безработных и работников сельского хозяйства.

    По словам начальника финансового управления Курганской области Елены Лукашук бюджетные средства пойдут на социальные выплаты безработным жителям региона, а также на субсидии для поддержки представителей сельскохозяйственной отрасли. Федеральный бюджет выделит порядка 100 миллионов дополнительных рублей на первоочередные расходы для муниципалитетов. Агентство URA.ru пишет, что 50 миллионов бюджет добавит на покупку квартир для детей-сирот.

    Отмечается, что в бюджете сокращены расходы на дорожную деятельность и инвестиционную программу, однако предусмотрен крупный кредит на замещение рыночных заимствований.

    Зауралье получило более 60 млн рублей на поддержку безработных и фермеров

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    Автор: Алексей Громов
    #курган #бюджет #безработные #зауралье
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