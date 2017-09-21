Один человек погиб при крупном пожаре в отеле Ростова-на-Дону

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Ростов-на-Дону, 21 сентября. Тело погибшего обнаружено в гостинице в центре Ростова-на-Дону, где произошел крупный пожар, заявили в главном управлении МЧС России по Ростовской области.

«Погибший обнаружен внутри», — сообщили представители спасательного ведомства.

В настоящее время пожар в девятиэтажном здании в переулке Семашко локализован. Площадь возгорания достигает 840 квадратных метров.

Отмечается, что из здания и соседних домов были эвакуированы более 400 человек, среди которых 61 ребенок.

Ранее в Сети появилось видео пожара в Ростове-на-Дону, который вспыхнул в десятиэтажном здании неподалеку от мэрии.