Профессор ВШЭ Дмитрий Евстафьев: Америка вступила в кризис государственности

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Выступление президента США Дональда Трампа с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН получилось крайне резонансным и вызвало у слушателей довольно неоднозначную реакцию.

Глава аппарата Белого дома Джон Келли слушал речь Трампа в ООН, закрыв лицо руками. Президент Чехии Милош Земан постарался выразиться предельно обтекаемо, но в его словах все равно чувствовалась обида: «Выступление [Трампа] мне немного напомнило выставление в школе оценок непослушным ученикам». Импульсивный глава Венесуэлы Николас Мадуро назвал Трампа «новым Гитлером». Министр иностранных дел КНДР Ли Ен Хо охарактеризовал выступление Трампа как «собачий лай». Глава Ирана Хасан Роухани высказался более дипломатично, но вместе с тем категорично: «Речь американского президента была оскорбительной для всех иранцев, поэтому Трампу следовало бы извиниться». Пожалуй, сдержаннее и лаконичнее всех в отношении речи Трампа высказался глава МИД РФ Сергей Лавров, назвавший выступление американского лидера на Генассамблее ООН «примечательным».

Разумеется, не обошли своим вниманием речь президента США и представители российского экспертного сообщества. Какие выводы можно сделать на основании выступления Дональда Трампа? Федеральное агентство новостей попросило ответить на этот вопрос политолога, профессора Высшей школы экономики Дмитрия Евстафьева.

Повечерье великой империи

— Дмитрий Геннадиевич, комментируя выступление президента США с трибуны Генассамблеи ООН, вы озвучили дословно следующее: «Посмотрел я на Дональда нашего в ООН. Ну, что сказать... Нет, еще не сумерки. Но уже повечерье. Повечерье великой империи». Что вы имели в виду?

— Основой американской государственности является система государственных и негосударственных институтов. Соединенные Штаты — это не столько страна личностей, сколько страна институтов, которые компенсируют дефекты личностей, особенно в политических процессах. До самого последнего времени этот механизм функционировал вполне исправно. В подтверждение можно вспомнить хоть Джорджа Буша-младшего, хоть Гарри Трумэна.

— Таких примеров в американской истории можно отыскать немало.

— Проблема современного периода в истории США заключается в том, что система американских институтов перестает компенсировать дефекты личностей и личностные конфликты — это видно уже невооруженным взглядом.

— Коллапс?

— Говорить о коллапсе данных институтов было бы преждевременно. Но некоторые очень нехорошие признаки отметить можно. Например, налицо фактическая недееспособность аппарата Совета национальной безопасности США. Это началось еще при Бараке Обаме и привело к тому, что сейчас Соединенные Штаты, можно сказать, уже практически на полшага заступили на территорию кризиса государственности.

Америка в кольце проблем

— Действительно, «повечерье»… Отношения России и США на текущий момент, мягко говоря, не отличаются сердечностью. В СМИ их часто сравнивают с новой «Холодной войной». Надежды на то, что с приходом нового президента США отношения между великими державами потеплеют, не оправдались. Есть ли, по-вашему, у России какие-то шансы на снижение накала конфронтации со Штатами до конца президентского срока Трампа? Или это чистой воды иллюзии?

— Я думаю, что шансов таких очень мало. В том числе, и по той причине, что эта т.н. «Новая Холодная война» носит для Соединенных Штатов многополярный характер и заключается не только в конфронтации с Россией. Если посмотреть на экономическую составляющую, то мы увидим, что США одновременно ведут «холодную войну» с Китаем, Латинской Америкой и даже с европейскими союзниками Соединенных Штатов.

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Показательно, что все это происходит на фоне колоссальных внутриполитических противоречий в самих США. Таким образом, Штаты действительно оказались в очень непривычной для них ситуации многополярной конфронтации, ослабить которую не так-то просто.

— Не просто, но можно?

— Только если найдется вариант, позволяющий эту конфронтацию перенести в регион, который будет, фигурально выражаясь, не жалко. Тогда мы можем увидеть некоторое ослабление противоречий между США и Китаем. И только после — с Россией. При этом следует учитывать вероятность того, что в условиях кризиса американской государственности целый ряд ее элементов, в том числе ориентированных на силовую сферу, могут выйти из-под контроля.

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Признаки подобного развития ситуации начали фиксироваться еще после Второй Иракской войны в период Буша-младшего. Там тоже наблюдались признаки того, что некоторые американские силовые структуры, скажем так, выработали свою собственную повестку дня. Эту тенденцию «придавили», но прецедент остался.

— При Трампе он получил дальнейшее развитие?

— Если вы посмотрите на то, что происходит сейчас, то увидите серьезные трения между Пентагоном и ЦРУ, между ЦРУ и АНБ. Поэтому мы не можем исключать, что определенные группы в американской элите сознательно станут провоцировать точки конфронтации с Россией и, прежде всего, с Китаем. Они будут делать это, исходя из своих интересов, находясь при этом вне зоны политического контроля со стороны политического же руководства США. Все это и побуждает меня относиться к вероятности снижения в ближнесрочной перспективе уровня конфронтации между Вашингтоном и Москвой с известной долей скепсиса.