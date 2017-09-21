Хама: боевики «Джейш аль-Наср» обстреляли из «Градов» позиции САА
Хама, 21 сентября. Боевики «Джейш аль-Наср» обстреляли сирийскую армию на севере провинция Хама.
Боевики исламистской группировки «Джейш аль-Наср» опубликовали в Сети кадры обстрела позиций Сирийской арабской армии из самодельной реактивной системы залпового огня, сделанной на основе пусковой установки «Град», установленной на пикап. Обстрел произошел к востоку от населенного пункта Сукайлабия.
Отмечается, что подразделения боевиков на севере Хамы были значительно прорежены действиями ВКС РФ и сейчас исламисты ограничиваются лишь единичными вылазками и хаотичными обстрелами. Данных о повреждениях и потерях в САА нет.
NW. #Hama: Jaish Al-Nasr shelling Regime checkpoint W. of #Suqaylabiya with Grad rockets. https://t.co/Jgx5UCYPUW pic.twitter.com/YSDxr1hnTM— Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) September 21, 2017