Хама: боевики «Джейш аль-Наср» обстреляли из «Градов» позиции САА

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Хама, 21 сентября. Боевики «Джейш аль-Наср» обстреляли сирийскую армию на севере провинция Хама.

Боевики исламистской группировки «Джейш аль-Наср» опубликовали в Сети кадры обстрела позиций Сирийской арабской армии из самодельной реактивной системы залпового огня, сделанной на основе пусковой установки «Град», установленной на пикап. Обстрел произошел к востоку от населенного пункта Сукайлабия.

Отмечается, что подразделения боевиков на севере Хамы были значительно прорежены действиями ВКС РФ и сейчас исламисты ограничиваются лишь единичными вылазками и хаотичными обстрелами. Данных о повреждениях и потерях в САА нет.