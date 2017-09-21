Путин отметил подъем в гуманитарном сотрудничестве России и Финляндии

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Москва, 21 сентября. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что гуманитарное сотрудничество России и Финляндии находится на подъеме. Об этом сообщается в приветственной телеграмме, направленной российским лидером участникам Российско-Финляндского культурного форума. Ее текст опубликован на сайте президента России.

«Насыщенная программа форума подтверждает, что российско-финляндское гуманитарное сотрудничество находится на подъеме», — отмечается в телеграмме.

По словам главы государства, реализуются полезные совместные проекты в сфере просвещения, регулярно проводятся фестивали и гастрольные туры творческих коллективов, осуществляются активные обмены по линии общественных организаций, учебных заведений и культурных учреждений.

Путин также надеется, что во время дискуссий будут высказаны новые интересные инициативы и идеи для укрепления доверия и взаимопонимания между народами РФ и Финляндии, а также расширения двусторонних культурных связей.

Ранее Владимир Путин поздравил граждан страны с 1115-й годовщиной зарождения государственности и призвал заботиться о родине.