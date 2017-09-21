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Политика
Путин отметил подъем в гуманитарном сотрудничестве России и Финляндии
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    Путин отметил подъем в гуманитарном сотрудничестве России и Финляндии

    16:31  21 Сентября 2017
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    Путин отметил подъем в гуманитарном сотрудничестве России и Финляндии

    Москва, 21 сентября. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что гуманитарное сотрудничество России и Финляндии находится на подъеме. Об этом сообщается в приветственной телеграмме, направленной российским лидером участникам Российско-Финляндского культурного форума. Ее текст опубликован на сайте президента России.

    «Насыщенная программа форума подтверждает, что российско-финляндское гуманитарное сотрудничество находится на подъеме», — отмечается в телеграмме.

    По словам главы государства, реализуются полезные совместные проекты в сфере просвещения, регулярно проводятся фестивали и гастрольные туры творческих коллективов, осуществляются активные обмены по линии общественных организаций, учебных заведений и культурных учреждений.

    Путин также надеется, что во время дискуссий будут высказаны новые интересные инициативы и идеи для укрепления доверия и взаимопонимания между народами РФ и Финляндии, а также расширения двусторонних культурных связей.

    Ранее Владимир Путин поздравил граждан страны с 1115-й годовщиной зарождения государственности и призвал заботиться о родине.

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    Автор: Тимур Румянцев
    #путин #россия #финляндия
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