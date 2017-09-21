Неприличное поведение: экономист объяснил активную санацию банков ЦБ

В Избранное

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал действия Банка России, который в последнее время предпринимает активные меры по оздоровлению банковского сектора РФ.

«Процесс регулирования банковского сектора находится полностью в руках и компетенции Центробанка. Никаких согласований действия Центробанка не требуют», — сказал Песков.

Пресс-секретарь главы государства также добавил, что регулятор полностью контролирует ситуацию. Дмитрий Песков напомнил, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина и ее работа неоднократно получали высокие оценки со стороны Владимира Путина.

Российский политический деятель, ученый-экономист Павел Медведев в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей сообщил, что действия Банка России в подавляющем большинстве случаев совершенно оправданы.

«Центральный банк, если он не совершает ошибок, отзывает лицензии совершенно справедливо. При этом я хочу отметить, что ошибается регулятор крайне редко. В подавляющем большинстве случаев можно понять, почему ЦБ отзывает лицензии, даже не будучи допущенным к банковским тайнам и прочей инсайдерской информации. Ответ всегда лежит на поверхности. У ЦБ всегда есть альтернатива: оставить «больной» банк на рынке либо ликвидировать его. Что лучше? Если проблемный банк долго остается на рынке и ведет себя «неприлично», то каково основное направление его деятельности? В среде банкиров есть такое понятие — «пылесос». Банку довольно легко привлекать деньги вкладчиков, в частности, физических лиц. А вложения самой кредитной организации могут оказаться неэффективны, иногда имеют место и жульнические действия: деньги выводятся за границу, и на эти средства там строится дворец, но уже для конкретного физического лица, который контролирует банк», — говорит Медведев.

Экономист отметил, что чем сильнее ЦБ затягивает с принятием решения о санации либо об отзыве лицензии, тем больше у потенциальных мошенников будет шансов вывести активы. Эксперт подчеркивает, что многие финансисты иногда ставят в упрек регулятору недостаточную, по их мнению, расторопность.

«ЦБ признает, что в прошлом не всегда был достаточно эффективным – не всегда быстро замечал проблемы у тех или иных игроков. Если бы Банк России смог выявить нарушения в работе «слабых» банков чуть ранее, ситуацию можно было бы исправить «малой кровью», — говорит Павел Медведев.

Эксперт отметил, что тактика регулятора начала меняться, например, Банк России поддержал «Открытие». Видимо, в ближайшее время аналогичное решение будет принято по «Бинбанку».

Экономист считает, что активная санация кредитных учреждений благоприятно отразится на банковском секторе в целом. Медведев подчеркнул, что санация — это достаточная и цивилизованная процедура финансового оздоровления, которая позволяет не только сохранить работоспособность кредитного учреждения, но и не допускать отзыва лицензии,после чего иногда следует потеря денег вкладчиками.